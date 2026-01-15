¼¡À¤ÂåÅ¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó ¥«¥¤¥ó¥º¤Î24»þ´Ö±Ä¶È¥ì¥¸¥ì¥¹Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¡ÖCAINZ Mobile Store¡Ê¥«¥¤¥ó¥º¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë¡×
2025Ç¯12·î11Æü¡¢ºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤Ë¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥«¥¤¥ó¥º µÈÀîÈþÆîÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤ËÊ»Àß¤¹¤ë·Á¤Ç24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥ì¥¸¥ì¥¹Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¡ÖCAINZ Mobile Store¡Ê¥«¥¤¥ó¥º¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¤âÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤âÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È³«È¯»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ·ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë³«È¯¿ä¿ÊÅý³çÉô Åý³çÉôÄ¹¤Î¿åÌî·½´ð¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÍøÍÑ¾õ¶·
¡¼¡¼CAINZ Mobile Store¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿åÌî¡§¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¸å¤«¤é¿¼Ìë¡¢ÁáÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö±Ä¶È»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥ì¥¸¤ËÊÂ¤Ð¤º¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿åÌî¡§¥«¥¤¥ó¥ºÆâ¤Î¼çÎÏ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÈÎÇä¾å°Ì¾¦ÉÊ¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¸þ¤±¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ä¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÇã¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©¶ñÎà¤Ê¤É¡¢Ìó1200SKU¡ÊSKU¤ÏStock Keeping Unit¤ÎÎ¬¤Çºß¸Ë´ÉÍý¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¡¢Æ°¸þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿ï»þÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÍøÍÑµÒ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿åÌî¡§Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¶á¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÁÝ½üÍÑÉÊ¤äÀöºÞ¤Ê¤É¡¢¿¼Ìë¡¦ÁáÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°Î©ÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±Ä¶È»þ´ÖÁ°¤ËÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤«¤é¤ÏÁáÄ«¤ä¿¼ÌëÂÓ¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î»¶Êâ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ø½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä
¡¼¡¼CAINZ Mobile Store¤Ï¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤ä¹Ù³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÔ»ÔÉô¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¿åÌî¡§É¸½àÅª¤Ê¥«¥¤¥ó¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®·¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹ÊÞµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï½ÐÅ¹¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÉô¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤âÀ®Î©¤·¤¦¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Â¿Å¹ÊÞ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊªÎ®¤ò´Þ¤á¤¿±¿±ÄÌÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÀîÈþÆîÅ¹Á´ÂÎ¤¬¡Ö¼¡À¤Âå·¿Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥¤¥ó¥º¤é¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß¥ê¥¢¥ë¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¤Î½ÐÅ¹·×²è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿åÌî¡§º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÅ¹Í½Äê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏµÈÀîÈþÆîÅ¹¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ä±¿±Ä¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://x.com/cainz_official/status/1999008668491329593
Å¹Ì¾¡§CAINZ Mobile Store¡Ê¥«¥¤¥ó¥º¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©µÈÀî»ÔÃæÁ¾º¬917-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È
¸òÄÌ¡§JRÉðÂ¢ÌîÀþµÈÀîÈþÆî±ØÅì¸ý¤¹¤°
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)