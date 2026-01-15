½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÂç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡ÙÆÃÊÌ½õ¤Ã¿Í¤È¤ª¤½¤í¥³ー¥Ç¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¡¡»ëÄ°¼Ô¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿©¥ê¥Ý¤Ï·ÝÇ½³¦1¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤½¤í¤¤¥³ー¥Ç¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½õ¤Ã¿Í¡É¤È°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ø¡ª¡¡¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¼ò¤Î¤Û¤«ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ïー¥È¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£±·î18Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬～¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¥É¥é¥Þ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å½é¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡ÙÆüËÜ½ÄÃÇ¥³¥ì¤¦¤Þ¤ÎÎ¹¥³ー¥Êー¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¡Ëó½£ÏÂ¤ÈÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ø¡ª¡¡¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½õ¤Ã¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¡Ëó¤Ï¡¢Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÈÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ»¤á¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¾¡Ëó¤¬Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÃÏ¸µÌ±¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¡¢¼èºà¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¤Þ¤°¤íÐ§¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤Þ¤°¤íÐ§ ¤Ö¤ó¤¿¡×¤À¡£2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤¬¤Þ¤ºÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î¤Þ¤°¤í¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ²¬¤ÎÃÏ¼ò¡¦³«±¿¡ª
ÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¼ò¹¥¤¤ÊÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ì¸ýÌ£¤ï¤¦¤È¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡×¡Ö¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤¬¼ò¤È¤¤¤¦¡Ä¡ÄÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Èà½÷¤Ë¾¡Ëó¤âÆ±°Õ¤·¡¢¡Ö¡È¥³¥ì¤¦¤Þ¡É¤À¤±¤Ë¡¢¤¦¤ÞÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¤Í¡£¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Ö¤ó¤¿¤ÎÐ§¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·Á³Æî¤Þ¤°¤í¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¼Á¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æî¤Þ¤°¤í¤ÎÀÖ¿È¤ò»î¿©¤·¤¿¾¡Ëó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ª～～¡ª Ì£¤¬Ç»¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤°¤í¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤Í¡£¤¦¤Þ¤ß¤¬±Ë¤°¡ª ¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡×¤È»×¤ï¤ºÀä¶«¡ª
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿©¤Ù¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¾¡Ëó¤Î¿©¥ê¥Ý¤ò¾Î»¿¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Æî¤Þ¤°¤í¤ÎÃæ¥È¥í¤ò»î¿©¡£¾¡Ëó¤ËÉé¤±¤¸¤È¡Ö¡ÊÂ¾¤Î¤Þ¤°¤í¤È¡ËÁ´Á³°ã¤¦¡ª ¤¢¤Þ¤¤¡ª ¾åÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ»¸ü¡ª¡×¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤ª¼ò¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¡ÈÄÉ¤¤¼ò¡É¤·¡¢¡Ö¼ò¤È¤¤¤¦³¤¤ò»ÝÌ£¤¬²óÍ·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿©¥ê¥Ý¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤È¾¡Ëó¤Ï¡¢·Ü¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡¦ÌÍ¤ä¿ß¡Ê¤¯¤ê¤ä¡Ë¡¢À¤³¦°ìÇ»¤¤ËõÃã¥¸¥§¥éー¥È¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÅ¹¡¦¤Ê¤Ê¤ä ÀÅ²¬Å¹¡¢¾¡Ëó¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÀÐ¶¶¤¦¤Ê¤®Å¹¤òË¬¤ì¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2¿Í¤Î¥°¥ë¥á¥í¥±VTR¤Ï¡¢1·î10Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¤ËÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¾¡Ëó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤È¤ê¥í¥±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡Ëó¤µ¤ó¤Ë¥êー¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþºé¤Á¤ã¤ó¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ï·ÝÇ½³¦1¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþºé¤µ¤ó¤ÎÆÝ¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ïº£Ç¯¤â¥µ¥¤¥³ー¡×¡ÖÉã¿Æ¤ÈÌ¼¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ò¤È¤ê¥í¥±¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¾¡Ëó¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥³¥ì¤¦¤Þ¥í¥±ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
