¡ÖÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤Ï5·î13Æü¤«¤é³«ºÅ°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ï5·î16～17Æü¡£¸ø¼°¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·
¡ÚÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û ²ñ´ü¡§ ¶È¼Ô¾·ÂÔÆü 5·î13¡¦14Æü ¾®Ãæ¹â¹»À¸¾·ÂÔÆü 5·î15Æü °ìÈÌ¸ø³«Æü 5·î16¡¦17Æü ²ñ¾ì¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ ¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
¡¡ÀÅ²¬ÌÏ·¿¶µºà¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¡ÖÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ò5·î13Æü～17Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÏ·¿Å¸¼¨²ñ¤È¤·¤ÆËèÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤ÏÂè64²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè64²ó ÀÅ²¬¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤Ï¡¢5·î13Æü¡¦14Æü¤¬¶È¼Ô¾·ÂÔÆü¡¢5·î15Æü¤¬¾®Ãæ¹â¹»À¸¾·ÂÔÆü¤È¤Ê¤ë¡£5·î16Æü¡¦17Æü¤Î°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè35²ó¥â¥Ç¥éー¥º¥¯¥é¥Ö¹çÆ±ºîÉÊÅ¸¡×¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÆüÄø¤âÆþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü°ÆÆâÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
