¡Ú±àÅÄ¡¦É±Ï©¶¥ÇÏ¡Û½êÂ°µ³¼ê5Ì¾¤¬Ä´À°¥ë¡¼¥à¤ØÄÌ¿®µ¡´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤à°ãÈ¿
¡¡Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï1·î14Æü¡¢±àÅÄ¡¦É±Ï©¶¥ÇÏ½êÂ°µ³¼ê¤¬µ³¼êÄ´À°¥ë¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ñ°÷Ä¹»Ø¼¨»ö¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ³¼êÊÑ¹¹Ì¿Îá¤Ë¤è¤êµ³¼êÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç»³Î¶ÂÀÏºµ³¼ê¡¢³ûµÜ¾Í¹Ôµ³¼ê¡¢ÃæÅÄµ®»Îµ³¼ê¡¢¹â¶¶°¦³ðµ³¼ê¡¢Ä¹Ã«Éô½ÙÌïµ³¼ê¤Î5Ì¾¡£2026Ç¯1·î14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ³¼êÊÑ¹¹Ì¿Îá¤Ë¤è¤êµ³¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃæÅÄµ³¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±´ü´Ö¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ³¼êÊÑ¹¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú±àÅÄ¡¦É±Ï©¶¥ÇÏ¡ÛÊ¼¸Ë¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥ª¥±¥Þ¥ë½èÊ¬·èÄê¤Þ¤ÇÂÐ¾Ýµ³¼ê¤Îµ³¾è¤òµñÈÝ
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î16Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½èÊ¬°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÅª¤Ê½èÊ¬¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂÐ¾Ýµ³¼ê¤Îµ³¾è¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãÈ¿ÆâÍÆ¤ÏÂè23²ó±àÅÄ¶¥ÇÏÂè3Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ³¼êÄ´À°¥ë¡¼¥à¤Ø¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹çÃÏÊý¶¥ÇÏ¼Â»Üµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Î¸øÀµ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤áÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¡¢µ³¾è¿½¹þ¤ß¤äµ³¾è¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£