海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「転落の原因は日々の習慣に！コレをやめないと資産を失うかもしれません！」と題した動画で、多くの現代人が陥っている「スマホ依存」が、いかに個人の最も重要な資産である「集中力」を奪っているかを解説し、その脱却方法を提言した。



動画の冒頭で宮脇氏は、現代人の集中力が著しく低下している現状を指摘。これは「自分の意思が弱いからじゃなく、脳の仕組み上仕方がないこと」だと語る。宮脇氏によれば、現代社会において最も「奪われている資産」とは現金や不動産ではなく、「自分自身の集中力」だという。最新の研究では、現代人がパソコンの前で一つのタスクに集中できる時間は「たった40秒しかない」というデータもあると紹介した。



この集中力低下の背景には、スマートフォンなどのデジタルデバイスが脳を「ハック」している実態があると宮脇氏は説明する。デバイスやアプリは、脳の報酬系回路を刺激する「変動比率スケジュール」を用いて設計されており、これがユーザーを依存状態に陥らせるという。この仕組みはギャンブルやスロットマシンと同じ原理であり、「私たちの脳みそはデジタルデバイスに支配されている」と警鐘を鳴らした。



その結果、脳は常にタスクを切り替える「スイッチングコスト」を払い続け、疲弊してしまう。大事な意思決定ができなくなったり、読書や散歩といった些細なことから喜びを感じられなくなったりするのは、脳が強い刺激に慣れすぎた結果だと分析した。



スマホ依存から脱却するための具体的な対策として、宮脇氏は「デジタルデトックス」を推奨。スマホの使用時間を1日30分に制限する、通知を全てオフにする、スマホを持たずに15分程度の散歩をする、意図的に「退屈な時間」を作るといった方法を挙げた。特に「退屈な時間」は、脳が最もクリエイティブに働く「デフォルトモードネットワーク」を活性化させ、ひらめきや新たなアイデアを生み出す重要な時間だと強調した。宮脇氏は「集中力を高めることが、ビジネスや投資の成功、ひいては人生の質の向上につながる」と語り、意識的な習慣の改善を呼びかけ、動画を締めくくった。