内外装ともに大きく進化！

日産は2025年12月18日、主力ミニバンである「セレナ」のマイナーチェンジモデルを発表しました。

その進化にネット上では多くの反響が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ 日産の新型「“3列7／8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

セレナは1991年の登場以来、家族で使いやすいミニバンという立ち位置を守り続け、2026年には誕生から35周年を迎えます。

その長い歴史の中で積み重ねてきた信頼を背景に、今回のマイナーチェンジではデザイン、装備、使い勝手の各面で時代に即した進化が施されました。

現行型は2022年に登場した6代目で、「広さ」「扱いやすさ」「楽しさ」という基本思想を軸に、クラス最大級の室内空間や優れたユーティリティ性を特徴としています。

今回の改良では、フルモデルチェンジ以来約3年ぶりに外観デザインが見直され、より洗練された印象が与えられました。

とくに上級仕様のLUXIONと、人気の高いハイウェイスターVでは、フロントグリルやホイール意匠が刷新され、存在感が一段と高まっています。

LUXIONは高級感を前面に押し出した仕上がりで、室内には新開発のシート素材が採用されました。

柔らかな触感と体を包み込むような座り心地が特徴で、長距離移動でも快適性を損なわない空間を実現しています。

一方のハイウェイスターVは、スポーティさを強調したデザインが施され、ファミリーユースだけでなく、走りの印象を重視するユーザーにも訴求する内容となっています。

ボディカラーには新色が追加され、従来よりも選択肢が拡充されました。爽やかさや深みを感じさせるカラーが揃い、街中でもアウトドアでも個性を演出できる点が魅力です。

内外装だけでなく、デジタル面の進化も見逃せません。シートレイアウトは従来と変わらず3列7人または8人乗りを採用しつつ、セレナとして初めてGoogleを組み込んだ新世代インフォテインメントシステムが設定され、ナビゲーションや音声操作、アプリ利用が車内で自然に行えるようになりました。

さらに、スマートフォンと連携したコネクテッド機能も強化され、車両の状態を遠隔で確認できる機能や、うっかりミスを知らせる通知機能が追加されています。

安全面では、周囲を立体的に確認できる新しいアラウンドビューモニターが導入され、狭い場所での運転や駐車をより安心して行えるようになりました。

加えて、日産モータースポーツ＆カスタマイズによる専用モデルも用意され、大人向けの落ち着いた仕様や、多目的に使える収納重視のモデルなど、ライフスタイルに応じた選択が可能となっています。

価格（消費税込み、以下同）については、ガソリン車が2WDの「X」グレードで278万5200円から、最上位グレードの「e-POWER LUXION」が499万8400円まで価格帯は幅広く設定されており、ガソリン車から電動駆動モデルまで、ニーズに応じたラインナップが整えられました。

今回の発表を受け、ネット上ではさまざまな反応が見られます。「外観が引き締まって高級感が増した」「Google搭載は便利そう」「LUXIONの内装がかなり魅力的」「価格は上がったけど内容を考えれば納得」「安全装備が充実していて家族向けに安心」「新色のブルー系がきれい」「マルチボックスはアウトドア派に刺さりそう」「セレナらしさを残しつつ進化している」といった声が寄せられており、伝統と革新のバランスに対する評価の高さがうかがえます。