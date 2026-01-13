『名探偵プリキュア！』主題歌シングル3月25日発売！担当アーティストからコメントも到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年2月1日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分放送『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が解禁された。

オープニング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』他数々の主題歌を担当してきた石井あみが担当。エンディング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当した熊田茜音と今作でプリキュアシンガーデビューする増井優花の3名が担当。初回特典としてキャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、そして、「ライブイベント」のCD購入者先行応募券（※詳細後日発表）を封入される。

オープニング主題歌を担当する石井あみ、エンディング主題歌を担当する熊田茜音・増井優花の３名からコメントが到着した。

＜オープニング主題歌歌手・石井あみコメント＞



この度、オープニング主題歌「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」を担当させていただくことになりました。石井あみです！

なんとプリキュアシンガーとして4年目、オープニング主題歌を担当させていただくのは3回目..！プリキュアのバトンを繋いでいけること、そして物語の世界観を最初に届ける大切なオープニング主題歌を歌わせていただけることが本当に嬉しいです！

私は、プリキュアシリーズの主題歌とともにアーティストデビューさせていただき、毎日沢山の幸せをもらっています。

悩むことがあってもこんなに笑顔でいられるのは、プリキュアからヒントをもらい、スタッフさんや大好きなおともだちから応援のパワーをもらって、前に進むことができるからです。

この曲には、そうして積み重ねてきた、今までの全ての気持ちや思いを込めました。みんなにめぐり逢えたことへの喜びを伝えられるよう、そしてみんなの笑顔が溢れる1年間を歌でお届けできるよう頑張ります！よろしくお願いします♪

＜エンディング主題歌歌手・熊田茜音コメント＞



「なぜ？謎？！ANSWER」

大切な言葉がたくさん詰まっている、

素敵な曲に出会えて幸せです(ハート)

いっぱい考えて行動したことは、どんなことでも次の謎を解決するパワーになると思っています！

頭に浮かぶ「？」を見逃さず、

勇気を出した1歩は必ず希望に繋がっていると思っています。

でも、むむむって悩んだ時は周りの優しい人に頼ってみたら、1人じゃできないことも、誰かと力を合わせたら奇跡が起きるはず！

そこは知らなかったことが知れるチャンスです！

物事を進めていくとき、正解は1つじゃないから、色んな方向から向き合ってみようと私もプリキュアからヒントをもらって、頑張ります！

音楽がいつもそばで味方でありますように。

想いを込めて歌います♪

＜エンディング主題歌歌手・増井優花コメント＞



はじめまして！『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌を、熊田茜音さんと一緒に歌わせていただきます増井優花です！

私は『ふたりはプリキュア Splash☆Star』が放送された2006年生まれで、物心つく前からプリキュアとはいつも隣り合わせ。19年経った今も大好きで憧れの存在です。テレビに釘付けになって、歌って、踊って、たくさんの愛と憧れをもらったプリキュア作品に携わることができて、夢みたいに幸せです♪

Na Na Na なん！なんと！23作目は名探偵！キャッチーなフレーズとトキメキサウンドがたくさん詰まった楽曲を、皆様と一緒に歌って、踊って、楽しんでいただけるよう精一杯努めます。どうぞよろしくお願いいたします！

●リリース情報

「名探偵プリキュア！」主題歌シングル

3月25日発売

【CD+DVD】

価格：￥2,530(税込）

品番：MJSS-09402〜3

【通常盤】

価格：￥1,650(税込）

品番：MJSS-09404

＜収録曲＞

01.ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ

作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

02.なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花

作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

※各曲のカラオケ(CD＋DVD：オリジナル・メロディ・カラオケ/通常盤：オリジナル・カラオケ)・TVサイズを含む全6曲収録。

※【DVD】には、TVオープニング・エンディングノンテロップ映像を収録。

初回特典：

キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、「ライブイベント」のCD購入者先行応募券（※詳細後日発表）

DVDには、TVオープニング・エンディングノンテロップ映像を収録。

商品ページ

https://www.marv.jp/titles/av/11013

＜アーティストプロフィール＞

石井 あみ

歌手・コンサートパフォーマー。洗足学園音楽大学卒業。

ポップス・ロック・ジャズ・オペラ・アニソン等、ジャンルレスで多くレパートリーを持ち、その歌声は「心を震わせるアート」と称される。また、ライブ活動においても積極的に参加し、オーケストラコンサートでは、お話・ナレーションとしても活躍の幅を広げている。

メジャーデビューをした2023年放送テレビアニメ『ひろがるスカイ！プリキュア』のオープニング・前期エンディング主題歌から『わんだふるぷりきゅあ！』エンディング主題歌、『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当。2026年新シリーズ『名探偵プリキュア！』でオープニング主題歌「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」の歌手として、自身4作品目のプリキュア主題歌担当。

石井あみ 公式X

https://x.com/ishiiami0914

熊田茜音

声優アーティスト。

アニメ『織田シナモン信長』の主題歌「Sunny Sunny Girl◎」にてアーティストデビュー。

以降「Brand new diary」、「まほうのかぜ」「ハッピーの秘訣」等のアニメ作品の主題歌を担当。

声優としては『転生したらスライムだった件』エレン役、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』アリーゼ役。2025年『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当するなどプリキュアシンガーとしても活動中。

熊田茜音 公式X

https://x.com/kumadaakane

増井優花

エルアンドエル・ビクターエンタテインメント所属。

小学校1年生の時に劇団四季のミュージカルを観て感動し、自分も舞台に立ちたいと歌、ダンス、演技のレッスンを始める。

主なミュージカル出演作品に「ズボン船長」、「オリバー・ツイスト」(オリバー役)、「マルコ~母をたずねて三千里~」(マルコ役)、「プリンセスセーラ<小公女>」(セーラ役)などがある。

その他、CM出演や、声優としても活動中。

増井優花 公式X

https://x.com/m_yuuka5151

(C)ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

『名探偵プリキュア！』番組HP

https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/