俳優アラン・カミングが、2026年12月18日公開のMCU大作「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」の撮影中、共演者のペドロ・パスカルをうっかり負傷させてしまったことを明かした。アランは20年以上ぶりにナイトクローラー役で復帰しており、撮影初日のシーンでペドロが首を痛めて帰宅する事態になったという。



【写真】ナイトクローラー役を演じるアラン・カミング

米番組「ジミー・キンメル・ライブ！」で、ナイトクローラーの見どころを聞かれたアランは「X-MENのキャストは全員出てくるよ」と語りつつ、「最初のシーンでペドロが首を痛めて帰ることになったんだ。僕がペドロを壊しちゃった」と冗談交じりに振り返った。



ただし事故はアクション中ではなく、単なる撮影上のトラブルだったと強調。「戦っていたわけじゃない。ただ一緒にシーンにいただけ。彼は長い腕のパーツを着ける必要があって複雑なんだ。僕も尻尾があるけど、その時は着けてなかったし、ペドロも腕を着けてなかった」と説明した。



「ドゥームズデイ」には、アランのほかパトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ケルシー・グラマーらX-MEN勢が再集結。さらにクリス・ヘムズワース、トム・ヒドルストン、ポール・ラッドらアベンジャーズ組、そしてパスカル率いる新生ファンタスティック・フォーも登場する。



スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスも復帰が決定しており、ジョー＆アンソニー・ルッソ兄弟が監督を務める本作は、アベンジャーズ、X-MEN、ファンタスティック・フォーがドクター・ドゥームの野望に立ち向かう物語になるとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）