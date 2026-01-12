12日、お笑いコンビ「霜降り明星」の公式YouTubeチャンネル「しもふりチューブ」が予定時刻になっても更新されず、ファンの間で騒ぎとなっている。

同チャンネルは19年7月10日からスタート。3072本の動画がアップされ、総再生数は18億回超えの人気コンテンツとなった。コンビが撮影できない場合でも、総集編などで毎日投稿を続けてきたが、12日の予定時刻が過ぎても新作が投稿されず。またホーム画面のロゴからは「まいにち18:00アップ」というワードが削除されていた。

なお、粗品は昨年7月に同チャンネルへの不満を吐露していた。「もう全員やる気ないんやから。やらんでええがな」と“惰性”で続けている部分があるといい「運営にも直接“このままだったら辞めますよ”って。とんでもないミスが続いてる」と不手際があったと明かしていた。

突然の事態にファンからは「こんな急に終わり？？？？？？」「これ見ながら飯食うの日課だったのになあ」「正直良い判断やと思う。近年の企画のマンネリ化やばかったし」「毎日投稿じゃなくなろうとずっと心の支え！いつもありがとう！」「まだ今日ギリギリに投稿するかもの可能性は捨てきれない」と惜しむ声が相次いでいた。