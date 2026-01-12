犬が『歯周病』になっているサイン5選

犬の歯に溜まった歯垢(プラーク)が歯石となると細菌が繁殖します。その細菌が原因で歯を支える歯ぐきや骨がダメージを受ける病気が『歯周病』です。

進行すると心臓病や腎臓病など全身疾患を発症するおそれのある恐ろしい病気。犬が歯周病になったときの口腔内にみられる症状や、行動の変化についてご紹介します。

1.口臭が強くなる

愛犬の口臭が強いと感じたら歯周病の初期症状の可能性があります。もともと犬は口腔内に匂いを発しやすい動物ですが、歯周病になるといつもと違う強い悪臭がします。

歯に残った食べかすが溜まることで細菌が繁殖し、強烈な悪臭を生み出しています。見逃してはいけない最初の警告といえるでしょう。

2.歯ぐきが腫れる

歯周病になるとふだんはピンク色の歯ぐきが赤くなります。さらに赤みを帯びると同時に腫れることも。そして歯周病が進行すると歯ぐきの色は紫色に変わってきます。

3.口腔内からの出血

前述のように歯ぐきが赤く腫れると、多くは出血を伴います。遊んでいたおもちゃや歯磨き後の歯ブラシに血が付着していたら歯周病のサインでほぼほぼ間違いはないでしょう。

なぜなら歯ぐきからの出血は細菌感染による歯周病の進行を示しています。歯ぐきが弱っているため少しの刺激でも出血してしまうのです。

4.食事時の異変

歯周病が進行すると口腔内の違和感や痛みから食事の様子が変わってきます。ごはんを食べるスピードが極端に遅い、片側だけで噛んでいる、フードを落としてしまう…こういった異変がみられる場合は要注意です。

食欲が落ちてしまうと十分な栄養を摂取できず、全身の健康リスクが高まってしまいます。いつも食いつきがいいのに食べない、大好きなおやつも拒否するなど、食べることに関して普段と異なる場合は歯周病が進行している可能性があります。

5.口元を触られるのを嫌がる

犬が歯周病に罹患していると、行動様式も変わることがあります。口腔内の痛みから動作も緩慢になり寝ている時間が増えたり、遊びや散歩も消極的な姿勢になりがちです。

その一方で顔周り、特に口元を触られることを極端に嫌がる場合も。無理に触れようとすると攻撃性が高まることもありますので注意が必要です。いつもは喜んでスキンシップを取る愛犬が急に攻撃的になった場合は、気をつけてあげてください。

犬の歯周病を早期発見するポイント

歯周病はゆっくりと進行するため、初期段階で気づくことは難しいかもしれません。それでも早期発見するポイントはありますので、以下のことを実践するようにしましょう。

歯や歯ぐきの状態、口臭を日常的に確認する 「いつもと違う」に気づく 歯磨きの徹底 定期的な歯科検診

愛犬の口周りを日ごろから観察することが早期発見のポイントです。歯や歯ぐきの状態、口臭だけではなく、口元や顔が腫れていないか、やたらと口周りを触ったりこすりつけたりしないか…いつもと違うという違和感に気づけるように、日常的に触ったり観察することを習慣化しましょう。

さらに毎日の歯磨きも必須です。歯垢(プラーク)は歯ブラシで落とせますが、石灰化した歯石になると落とすことが難しくなります。歯磨きなどのデンタルケアで歯石になる歯垢の段階で汚れを取り除くことが非常に大切です。

健康診断は年に1～2回受けていると思いますが、ぜひ一緒に歯の定期検診も追加しましょう。歯石の蓄積や歯肉炎の有無など表面的なチェックのほか、歯の根元や骨の状態が確認できるレントゲン撮影もあります。家庭での歯磨きと獣医師によるケアの両方を取り入れていきましょう。

まとめ

歯周病は進行すると全身の健康状態にもかかわる恐ろしい病気です。初期段階では分かりづらいものの、日ごろから愛犬の口周りをチェックしていると早期発見できる可能性は格段に高まります。

年を重ねても自分の歯で美味しくごはんを食べることができるように、愛犬のデンタルケアを習慣化してくださいね。

(獣医師監修：後藤マチ子)