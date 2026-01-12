大好きなおばあちゃんに会いに行った柴犬さん。おばあちゃんが出てくる瞬間を今か今かと待ち構えていて…。

嬉しさを爆発させるあまりにも微笑ましいその光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられました。

【動画：大好きなおばあちゃんに会いに行った犬→再会した瞬間…愛おしい光景】

大好きなおばあちゃんに会いに行った犬

Xアカウント『@totomo_fukumaru』に投稿されたのは、柴犬「福丸」くんのお姿。この日は、大好きなおばあちゃんに会いに向かったのだといいます。

とにかくおばあちゃんのことが大好きなのだという福丸くん。大急ぎで玄関に入って、おばあちゃんが出てきてくれる瞬間を今か今かと待ち構えていたのだそう。

嬉しさを爆発させる光景が話題に

千切れそうなくらい激しくしっぽを振り、耳をヒコーキ耳にしながらその場でジタバタと足踏みをして待ち続けていたという福丸くん。

おばあちゃんが出てきてくれると、嬉しさを大爆発させたものの…決して勝手にお家へ上がることはなく、玄関先で待ち続けるお姿はあまりにもいじらしく愛くるしいもの。

『福ちゃん、落ち着いて～』とおばあちゃんに声を掛けられても、『落ち着いていられるわけがありませんっ！』とばかりに嬉しさをぶつける福丸くんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「本当におばあちゃんのことが大好きなんだね～」「嬉しいね」「わ～いって声が聞こえる」「いいね、最高ですね」「めちゃくちゃ可愛いなｗ」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊で笑顔が素敵な男の子♡

2014年6月29日生まれの福丸くんは、天然さんで笑顔が素敵な男の子。『えへへ』という言葉がぴったりな、穏やかな笑顔はたくさんある魅力のうちのひとつ。

とにかく飼い主さん、おばあちゃん、ご家族のことが大好きで溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす福丸くんのお姿は、日々多くの人々に癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@totomo_fukumaru」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。