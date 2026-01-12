¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¤ÇŽ¢¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°Ž£¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥ä¥ó¥¡¼¤ò¸«¤ëÌÜÀþ¤¬Ž¢¤³¤ï¤¤Ž£¤«¤éŽ¢°¦¤¹¤Ù¤Â¸ºßŽ£¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ï¥±
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Èó±Ñ¸ì¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¡¢Íâ½µ¤â9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¡£note¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÁÎÏ´ðÉ§»á¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡Ù¤â¡¢ÆüËÜ¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ò¤Ê¤¼¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ï³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¡Ó2025Ç¯12·î26ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
ÆÁÎÏ»á¤Îµ»ö¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¤Ï¥ä¥Ù¥§¤À¤í¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¶¯¤¤Âæ»ì¤Ç¤¢¤ë¡£Á´Éô¤Ç10¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ÎÂæ»ì¤Þ¤Ç¤¬Á°È¾¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î»³¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤ÏÀµÄ¾¤ä¤ä¶ÛÇ÷¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ëÎø¥ê¥¢¡¢¤Ï¡¢¤¢¤ê¤½¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤âÈ¯¸«¤¬Â¿¤¤¡£
¢£¹¥¤¤â·ù¤¤¤â¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤òÁ´Éô½Ð¤¹
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¬¤Ê¤¼¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤«¡¢¤É¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÁÎÏ»á¤Îµ»ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡Ù¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ï¡¢ÆÁÎÏ»á¤Î¤è¤¦¤Ê³°¤«¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI»á¤ß¤º¤«¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·Ý¿Í¤Î±ÊÌî»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢MEGUMI»á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¥¤¤â·ù¤¤¤â´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅê²¼¤¹¤ë¡£Îø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î´ë²è°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÒMEGUMI ¡ß ±ÊÌî¤¬¸ì¤ëNetflix¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡¡Îø°¦Î¥¤ì¤Î»þÂå¤ËÆÏ¤±¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤Î¡ÈËÜµ¤¡É¤È¡È³Ð¸ç¡É¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÓWWDJAPAN¡¢2025Ç¯12·î13ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
Åö»ö¼Ô¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡¢¤È¼ïÌÀ¤«¤·¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²°¾å²°¤ò²Í¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î³Ê¹¥¤Î»öÎã¤¬¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡£
¢£¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¹ÈÇò¤Ç9Ê¬¤â²Î¤Ã¤¿
2025Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÎÌðÂô±ÊµÈ»á¤Î²Î¾§»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Á°È¾95Ê¬¡¢¸åÈ¾165Ê¬¤Î¹ç·×280Ê¬´Ö¤Ë50ÁÈ¤â¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ËÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¤â5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎËÙ°æ·û°ìÏº»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿CANDY TUNE¤Ï1Ê¬29ÉÃ¡¢¼¡¤ÎFRUITS ZIPPER¤¬1Ê¬30ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤Ï¡¢¤½¤Î6ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë9Ê¬29ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ò9Ê¬°Ê¾å¤Î²Î¾§¼Ô¤â½Ð¤¿2025Ç¯¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡NHK¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÓYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢2026Ç¯1·î1ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
±Ê¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÌðÂô±ÊµÈ»á¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤âÀÎ¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÆñÇÈ¸ù»Î»á¤Ï¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¿Ê²½ÏÀ¡¡ÉÔÎÉÊ¸²½¤Ï¤Ê¤¼¶¯¤¤¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡¢2009Ç¯¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌðÂô»á¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÉþÁõ¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥í¥ëÌîÏº¡×¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±½ñ¡¢64¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤¬¡¢2025Ç¯¤ËºÇÄ¹¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¡áÌðÂô»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¬¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¶öÁ³¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£21À¤µª¤â4Ê¬¤Î1¤¬²á¤®¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤¤¤ä¡¢²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢ÆÁÎÏ»á¤¬Àâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡Ù¤â¡¢ÆüËÜ¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆñÇÈ»á¤ÏÆ±¤¸Ãøºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Îº×¤ê¹¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»î¤ß¡×¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤¹¤Ç¤Ë4È¾À¤µª¤¬²á¤®¤¿º£À¤µª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆñÇÈ»á¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö½Ëº×¡á¥¸¥â¥È¤Å¤¯¤ê¡×¸½¾Ý¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡£
¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë¤»¤è¡¢ÌðÂô±ÊµÈ»á¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÀ¤³¦²¿°Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê»ëÀþ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤äÈà½÷¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀèÇÚ¤ä¡¢Æ±¤¸½Ð±é¼Ô¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¿ÈÆâ¡Ê¤À¤±¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
À®¿Í¼°¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÂç¿Í¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Î±éµ»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌðÂô»á¤¬¹ÈÇò¤ÇÏ¯¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡£
Àº¿À²Ê°å¤ÎºØÆ£´Ä»á¤¬³åÇË¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤Ë¥á¥¿¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡ÊºØÆ£´Ä¡Ò¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ó¸Þ½½ÍòÂÀÏºÊÔÃø¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½ÏÀ½øÀâ¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2009Ç¯¡¢263¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£¡Ö¥á¥¿¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ò¹â¤¤»ëÅÀ¤«¤éÐíâ×¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É½ã¾ð¡×¤ä¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤É¿¿¤ÃÄ¾¤°¡×¡¢¡Ö¥ï¥ë¤À¤±¤É¾ð¤ËÆÆ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¥ã¥é¤ÎÆóÌÌÀ¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥á¥¿¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¾Úµò¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆóÌÌÀ¤¬¡¢¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤ä¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌðÂô±ÊµÈ»á¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¸½Âå¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤Ï°Â¿´¡©
¤¢¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¼ò°æ½ç»Ò»á¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼ÅªÀº¿À¤Î¸»Î®¡×¤Ë¡¢400¡Á500Ç¯Á°¤ËµþÅÔ¡¦»Í¾ò²Ï¸¶¤Ç²ÎÉñ´ìÍÙ¤ê¤ò½é¤á¤¿¤È¤¤¤¦½Ð±À°¤¹ñ(¤¤¤º¤â¤Î¤ª¤¯¤Ë)¤òµó¤²¤ë¡Ê¼ò°æ½ç»Ò¡Ò½÷»Ò¤Î¥ä¥ó¥¡¼º²¡¡²ÎÉñ´ì¡¦¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¡¦¥¢¥²¾î¡Ó¸Þ½½ÍòÂÀÏºÊÔÃø¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½ÏÀ½øÀâ¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2009Ç¯¡¢57¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£
ÆÁÎÏ»á¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ÎÄ¹¤µ¤È¿¼¤µ¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÏÀ¼Ô¤¿¤Á¤Î·Å´ã¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¬°ÂÅÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë¤»¤è¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤·¤ÆÌðÂô±ÊµÈ»á¡Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯»ä¤Î½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¤¿¤Á¤¬¡Ê¾¡¼ê¤Ë¡Ë¸À¸ì²½¤·¤¿¤ê¡¢¹Í»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¢£Èà¤é¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ÂÁ´·÷¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á
¤¢¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼ÀèÀ¸¡×¤³¤ÈµÁ²È¹°²ð(¤Ò¤í¤æ¤)»á¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¸åÆ£ÏÂÃÒ¡Ò¡Ö¥ä¥ó¥¡¼ÀèÀ¸¡×¤È¤Ï¡Ö²¿¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡¡¶µ°é¸ÀÀâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸µÉÔÎÉ¡×¡Ó¸Þ½½ÍòÂÀÏºÊÔÃø¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½ÏÀ½øÀâ¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2009Ç¯¡¢236¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¹´ü´Ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÆð¼å¼Ô¤Ë¤Ï°ÚÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ½ñ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¿ÈÆâ¡Ê¤À¤±¡Ë¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ñÁÀå¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Ø¼Ô¤Ë¤»¤è¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ë¤»¤è¡¢°ÂÁ´·÷¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ê¤À¤±¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤òÞí¡¹¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÀ¡¹¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö´í¤¦¤µ¡×¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î´é¹ç¤ï¤»¤«¤éÍðÆ®À£Á°¤Ë¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¤Ï¡¢·ö²Þ¾åÅù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ÀèÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¤Ç¡Ö·èÆ®¡×¤Ë¤è¤êÁê¼ê¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö·èÆ®ºá¡×¤Ç·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÈºá¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¡¢¤³¤ì¤À¤±¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢´í¤¦¤µ¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòº£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼£°Â¾å¤ÎºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½Åù¤ÎÈÈºá¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢·Ù»¡Ä£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡Çò½ñ¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô¤ò³ä¤¯½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¡¡·Ù»¡Çò½ñ¡Ù¡Ë¡£
¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×½Ð¿È¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Î¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤È¤µ¤ì¤ë¸½¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÌò¤¬¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤¿¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡Ê¡Ò¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸¡»¡»öÌ³´±¤Î½÷À¡¡¡Ö¸ÅÁã¡×¸¡»ö¤È¤Î¹¶ËÉ¡ÓÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢2023Ç¯12·î9ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¢£¡Ö¥ï¥ë¡×¤À¤±¤É¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¡×Â¸ºß
¡ÖÈ¿¼Ò¡×¡ÊÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¡Ë¤ä¡ÖÈ¾¥°¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÈºá¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬µí¼ª¤ëÀ¤³¦¤Ç¼êÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤à¤í¤ó¡¢¸·Ì©¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Àþ°ú¤¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×Í³Íè¤Ê¤Î¤«¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤Þ¤¿¡¢¿ô»ú¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¹Ó¤ì¤ëÀ®¿Í¼°¡×¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
Èà¤é¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ï¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ë¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤Êºá¤òÈÈ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É½ã¾ð¡×¤ä¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤É¿¿¤ÃÄ¾¤°¡×¡¢¡Ö¥ï¥ë¤À¤±¤É¾ð¤ËÆÆ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¥ã¥é¤ÎÆóÌÌÀ¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢°¦¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÌðÂô±ÊµÈ»á¤â¤Þ¤¿¡Ö¥ï¥ë¡×¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤â·è¤·¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¸«¤¨¤ë¡¦¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×
»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ò°¦¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Â¿´´¶¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤â¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ò´ò¡¹¤È¤·¤ÆÏÀ¤¸¡Ê¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¡Ë¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌÈºáÉä¤òÆÀ¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºòÇ¯¡¢¡Ö»Ä¥¯¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä²ÁÀßÄê·¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢¤½¤ì¤òºÜ¤»¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤òÏÀ¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ä¥¯¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ÈÌµ±ï¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÀÚ¼Â¤µ¤Ï´¶¤¸¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¹â¤ß¤Î¸«Êª¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¡¦¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÈÈºá¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤È»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¸«¤¨¤ë¡¦¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤¬¹Ó¤ì¤è¤¦¤¬¹Ó¤ì¤Þ¤¤¤¬¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¡×¤ÏÇÑ¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ç¤¤ëÏÃ¤Î¥Í¥¿¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤Ò¤È¡Ë
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥É¥ï¥ó¥´¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢ÅìµþÂç³ØÅù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¸µ¹æ¡×¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÊ¿À®¡×ÏÀ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º À¤Âå¤È·Ï¿Þ¤«¤éÆÉ¤à¶áÂåÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ÎÂç½°Ê¸²½¡§¶¨Æ¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦Ê¸²½¹©ºî¡Ù¡ÊÂçÄÍ±Ñ»ÖÊÔ¡¢¿åÀ¼¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤È³×Ì¿Ãæ¹ñ¡×¤Î»×ÁÛ»Ë ¶áÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÁê¸ß´ÔÎ®¡Ù¡ÊÍÌºÝ³«¡¢°ËÅìµ®Ç·ÊÔÃø¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ë