本家は約700円？！無印激似の100均キッチン便利グッズ
セリアでお買い物をしていたところ、無印良品の商品にそっくりな優秀アイテムを発見！お値段が110円（税込）なだけでなく、サイズもセリアの方が大きく、こればかりはセリアの圧勝！と思えるアイテムだったので、ご紹介します。使い勝手がよく、お手入れも簡単。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
商品名：ハンギングステンレススポンジトング 35cm
商品情報
商品名：ハンギングステンレススポンジトング 35cm
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：35×2×2.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879007395
無印のあの商品にそっくり！セリアで見つけたボトル洗いアイテム
無駄のない作りで場所を取らず、お手入れもラクと人気の、無印良品のボトル洗いに便利な柄つきスポンジ。なんとそんなアイテムにそっくりな商品をセリアで発見しました！
その名も『ハンギングステンレススポンジトング 35cm』です。無印良品のものはスポンジ付きですが約700円。しかし、セリアのものは110円（税込）で購入できちゃうんです！
スポンジは別売り。お手持ちの好きなスポンジを挟むことができるので、お気に入りがあるという方にもおすすめです。
筆者はクロス状のスポンジを挟んでいます。もしスポンジが大きい場合は、半分に折り曲げることで使用が可能ですよ。
大容量ボトルだってお手の物！
長さは35cmとしっかりあるので、大容量のタンブラーも余裕で底まで届きます。無印良品のものは約27.5cmなので、コスパだけでなく長さという面でも軍配が上がります。
メラミンスポンジを挟めば、茶渋の除去にも使えて、使い勝手◎なアイテムですよ！
使わないときはこのようにひっかけて収納ができるので、邪魔にならないのがうれしいポイント。お手入れもまるっと洗って、そのまま引っ掛けておけば水切りができるので手軽ですよ。
今回はセリアの『ハンギングステンレススポンジトング 35cm』をご紹介しました。コスパ◎なアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。