本家は約700円？！無印激似の100均キッチン便利グッズ

セリアでお買い物をしていたところ、無印良品の商品にそっくりな優秀アイテムを発見！お値段が110円（税込）なだけでなく、サイズもセリアの方が大きく、こればかりはセリアの圧勝！と思えるアイテムだったので、ご紹介します。使い勝手がよく、お手入れも簡単。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ハンギングステンレススポンジトング 35cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：35×2×2.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879007395

無印のあの商品にそっくり！セリアで見つけたボトル洗いアイテム

無駄のない作りで場所を取らず、お手入れもラクと人気の、無印良品のボトル洗いに便利な柄つきスポンジ。なんとそんなアイテムにそっくりな商品をセリアで発見しました！

その名も『ハンギングステンレススポンジトング 35cm』です。無印良品のものはスポンジ付きですが約700円。しかし、セリアのものは110円（税込）で購入できちゃうんです！

スポンジは別売り。お手持ちの好きなスポンジを挟むことができるので、お気に入りがあるという方にもおすすめです。

筆者はクロス状のスポンジを挟んでいます。もしスポンジが大きい場合は、半分に折り曲げることで使用が可能ですよ。

大容量ボトルだってお手の物！

長さは35cmとしっかりあるので、大容量のタンブラーも余裕で底まで届きます。無印良品のものは約27.5cmなので、コスパだけでなく長さという面でも軍配が上がります。

メラミンスポンジを挟めば、茶渋の除去にも使えて、使い勝手◎なアイテムですよ！

使わないときはこのようにひっかけて収納ができるので、邪魔にならないのがうれしいポイント。お手入れもまるっと洗って、そのまま引っ掛けておけば水切りができるので手軽ですよ。

今回はセリアの『ハンギングステンレススポンジトング 35cm』をご紹介しました。コスパ◎なアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。