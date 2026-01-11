童話「シンデレラ」の醜い義姉を主人公にした北欧ゴシック・ボディホラー『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』（１月1６日公開）より、衝撃的な“美容術”をチラ見せする３種の映像が解禁された。

憧れの王子からのプロポーズを勝ち取るため、舞踏会に向けて過酷な準備を進めているエルヴィラ。娘の容姿が劣っていると感じている母親の猛烈な後押しにより、様々な美容術に挑むことになる。

最初の映像は、鼻筋を整える施術。エルヴィラの母親が“鼻筋”カタログから好みのものを選ぶと、医師は「お目が高い」とニッコニコ。麻酔なしで容赦なく鼻ノミを打ち付けられたエルヴィラのリアクションは……ご覧の通り。

続いて、長いまつげでデカ目を目指す施術だ。つけまつげをつければ楽勝……かと思いきや、なんと針と糸で“つけまつげ”を目元に直縫いするのである。とってもリアルな映像なので閲覧注意。ガチで血の気が引くやつ。

最後は痩身。以前ご紹介したように、サナダムシダイエットをすることにしたエルヴィラ。妹にはドン引きされたが、意志は固かったようだ。思い切って卵を飲み込むが、その末には激しく嘔吐するエルヴィラが……。

そんな本作のオリジナルＴシャツが販売決定。本編は過激シーンが満載だが、Ｔシャツのデザインはとっても可憐＆エレガント。がんばりすぎちゃうあなたのちょっとしたお守りにどうぞ。

『アグリーシスター』オリジナルＴシャツ

サイズ：M、L、XL

カラー：白のみ

価格：4,000 円（税込）

販売場所：本作上映館（取り扱い有無は各劇場へ直接お問い合わせください）

※数量限定