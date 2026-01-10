バレないようにそっと冷蔵庫を開けますがすでに足元に....

少しの気配も逃さずにカニカマを狙うわんちゃんの様子を映した光景が、期待を裏切らない展開で面白いと話題になっています。その光景の投稿には「秒バレ」「絶対無理」と、わんちゃんの敏感なカニカマへのセンサーに賞賛と笑いの声が寄せられ、記事執筆時点で30.9万回以上も再生されることとなりました。

【動画：犬にバレずに『冷蔵庫からカニカマを取り出せるのか』検証】

カニカマのおいしさを知ってしまった犬

Instagramアカウント「bellaver_6」のリール投稿で話題になっていたのは、ポメラニアンと柴犬のミックス犬の『ベラ』ちゃん。

ベラちゃんは過去に、飼い主さんが落としてしまった『カニカマ』を食べたことがあるそうで、その美味しさをすでに知ってしまっているのだそう。

それ以来、飼い主さんがカニカマを食べようと冷蔵庫から取り出すと、必ずベラちゃんがどこからともなく現れ、おねだりに来るようになったと言います。

バレずにカニカマを冷蔵庫から取りたい飼い主さん

ある日飼い主さんは、ベラちゃんにバレずにカニカマを冷蔵庫から出せるのか挑戦してみることに。

飼い主さんは忍び足でゆっくりと冷蔵庫に近づき、音がしないように静かに冷蔵庫を開けたんだそう。

しかしカニカマが入っている包装フィルムをめくった瞬間に「ピリッ」と小さな音が。するとタッタッタッ....と足音が近づいてきて、気がつくと足元には飼い主さんをじっと見つめるベラちゃんがいたそうです。その光景を見て、あまりにもカニカマの音に敏感なベラちゃんに驚きと笑いを隠せません。

どんなに気をつけても犬の気配が...

ただの偶然かもしれないと思い、飼い主さんはもう一度ベラちゃんにバレないようにチャレンジ。

今回も細心の注意を払ってそっとカニカマを取ろうとしますが、何やら気配を感じた飼い主さん。振り返っても誰もいませんでしたが、しゃがんでダイニングテーブルの下を覗いてみたところ、こちらをまっすぐな目で見つめるベラちゃんと目が合ったんだそう。

どんな小さな音も逃さずにカニカマを狙うベラちゃんの執念がよくわかる光景だったそうです。

どうしても冷蔵庫からカニカマを取っていることがバレてしまう飼い主さんとベラちゃんのやりとりを映した投稿には、「急ぎ足で近づいてくるの可愛い」「なんか音したね」とベラちゃんの敏感さにほっこりと笑わせられてしまった方々のコメントが寄せられていました。

白くてもふもふな毛がかわいらしいベラちゃんの日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「bellaver_6」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

