仲良くなりたくて距離を縮める子犬に対し、猫さんが見せたのはまさかの応戦。この投稿は20万再生を突破し、「いつかこの立場が逆転するのかなぁ」「なかなかのパンチ」といったコメントが寄せられています。一見すると激しめな攻防戦ですが、どこか微笑ましさも感じられる2匹の様子が「かわいい」と話題になっています。

【動画：近づいてきたハスキーの子犬→猫が『連続パンチ』を繰り出すと…思わず笑ってしまう攻防】

背もたれを死守する黒猫さんの威厳

Instagramアカウント「DOMINO」に投稿されたのは、ソファの背もたれに座る黒猫さんと、そこへ近づいてくるハスキーの子犬のやり取りです。猫さんはいつもの定位置でくつろぎ中。そこへ現れたのが、新入りのわんちゃんでした。

背もたれに登ろうとするわんちゃんに対し、猫さんはすぐさま猫パンチで応戦。ためらいのない一撃、そして連続パンチ。キレのよい動きを見せる猫さんには、ポジションを譲る気配なし。ここは絶対に渡さない、そんな強い意志が感じられます。

警戒しつつも諦めない子犬の挑戦

一方のわんちゃんはというと、猫パンチを警戒しながらも、どこか楽しそうな様子。顔を近づけてはパンチをもらい、距離を取ってはまた戻ってくる……そんなやり取りを何度も繰り返します。

猫さんが拳を構えて待ち受ける姿に対し、子犬はあどけない鳴き声を上げながら再接近。猫パンチの音が響くたびに、そろそろギブアップかと思われますが……わんちゃんはまったく諦めません。正面がダメなら後ろへ回り込もうとしますが、猫さんも即座に体勢を変えてガード。まるで武道のような攻防が続いていきます。

最後に待っていたまさかの一手

一度はその場を離れたわんちゃん。「やっと諦めたかな？」と思った次の瞬間、遠くから勢いよくダッシュしてきます。そして、そのまま体当たり。これにはさすがの猫さんも一歩後退し、ついにソファから降りていくことになりました。

激しい攻防戦となりましたが、終始楽しそうだったわんちゃん。猫さんは少し迷惑そうでありながらも、遊び盛りの子犬をかまってあげていたのかもしれません。どんどん自分より体が大きくなっていくわんちゃんを相手に、次はどんな猫パンチを見せてくれるのでしょうか。

猫と子犬の攻防戦はInstagramで20万回以上も再生され「うちも家にお迎えした子犬の頃から猫ちゃんに指導受けて育った」「両方ともただただ可愛い」「遊んでもらってると喜んでるのがハスキーらしいw」「いつか仲良く一緒にねんねする日が来るといいね」といった温かいコメントが集まっています。

Instagramアカウント「DOMINO」では、2匹の黒猫さんとハスキーの子犬、さらにイグアナさんとの賑やかな暮らしが投稿されています。これからどんな家族の形になっていくのか、成長と変化を見守りたくなります！

写真・動画提供：Instagramアカウント「DOMINO」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。