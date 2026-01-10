『リラックマ』と『すみっコぐらし』のステーショナリーで新学期を迎えよう！
『リラックマ』と『すみっコぐらし』の新学期にぴったりなステーショナリーアイテムが、2026年2月頃より全国の販売店やネットショップにて発売される。
『リラックマ』は、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
『すみっコぐらし』は、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
ぺりっとページが切り取れる自由帳や、文具をまとめて収納できる引き出し付きのマルチペンスタンド、キャラクターがデザインされたマスコット付き定規など、入学・新学期のスタートを便利に楽しく彩る定番アイテムに加え、フタが透明で中身が見やすいペンポーチや、マットな質感が特徴のふにっとかわいいシールビッツといった新形態アイテムも登場する。
そして何よりもいちばん役に立つのは、新しく揃えた持ち物に貼るお名前シール。かわいいシールはあなたの持ち物の目印にもなる。
新学期は『リラックマ』と『すみっコぐらし』で新鮮に迎えよう。
（C）2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
