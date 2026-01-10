『プリンセッション・オーケストラ』第37話「雪解けにはまだ遠く」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第37話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第37話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第37話「雪解けにはまだ遠く」＞
未だよそよそしい⾵花姉妹の為に、みなもたちはおデートを画策します。そして⼝⼋丁⼿⼋丁の末、姉妹と約束を取り付けました。やって来た⽔族館で、みなもたちは⼤いに楽しみます。
（C）Project PRINCESS-SESSION
