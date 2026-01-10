【チェゴシム】スシローとコラボ！ 1月14日から韓国風おすしや限定グッズを展開！
人気キャラクター『チェゴシム』とスシローのコラボキャンペーンが、1月14日（水）より実施される。
＞＞＞対象メニューや限定グッズをチェック！（写真12点）
『チェゴシム』は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。
そんな『チェゴシム』のポジティブなメッセージがデザインされた限定ピック付きの「韓国チュモッパ風包み」をはじめとする3種のおすしや、チェゴシムの人気アイテム「お守りカード」デザインのステッカー付きスイーツ、コラボ限定グッズ付きのソフトドリンクが登場する。
キービジュアルと「お守りカード」デザインのステッカーは本コラボのための特別描き下ろしとなっている。
また、本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年1月14日午前8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると、抽選で10名にコラボ限定ブランケットと、スシローで使用できるお食事券1万円分が当たるキャンペーンも実施される。
美味しいお寿司で『チェゴシム』グッズをゲットしよう。
（C）choigosim
