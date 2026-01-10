〈大田区・社長密室殺人〉「上司として態度が気にいらない」逮捕された部下は“まっちゃん”“かわちゃん”と呼び合った一番仲が良い同級生…密室の謎も解明

東京都大田区大森北のマンションで住人の音響設備会社社長・河嶋明宏さん（44）が殺害された事件で警視庁捜査１課大森署捜査本部は1月9日夜、同社営業部長の山中正裕容疑者（45）＝大田区＝を殺人容疑で逮捕した。2人は高校の同級生で、山中容疑者は「上司としての態度が気にいらず、意見するために自宅に行ったが逆ギレされて揉み合いになり、脅しのために持っていたナイフで首などを刺した」と任意聴取の段階で容疑を認めたという。

「上司としての態度が気にいらず不満を募らせていた」

「山中容疑者は高校時代からの友人で飲み友達でもある河嶋さんに請われて数年前に入社したものの、上司としての態度が気にいらず不満を募らせていたようです。

7日夕方に帰宅していた河嶋さんを自宅に訪ね、室内に入ってから口論の末に首や腹、太ももなどを刺しました。

玄関先にあった鍵を見つけ、犯行後に施錠して郵便受けから室内に戻したために密室状態で遺体が見つかったのです。しかし、山中容疑者はひとり暮らしの河嶋さんから合鍵も預かっていました。

8日朝に連絡が取れないと案じて別の友人が管理人を通じて110番通報しましたが、駆けつけた署員にその合鍵を渡したのも山中容疑者です。

当初は『7日の夜は散歩をした後に飲食店に行った』などと説明していたものの、次第に辻褄が合わなくなって事件への関与をほのめかす供述を始めたため逮捕に至りました。

容疑については『殺すつもりはなかった』などと一部否認しています。犯行に使用したとみられる果物ナイフやジャージ上下、血痕の付着したスニーカー、マスクなどが供述通りに近くのゴミ集積場で見つかっており、捜査本部は指紋採取など鑑定を急いでいます」（社会部記者）

河嶋さんの行きつけだった食店の経営者の男性（37）は取材にこう肩を落とした。

「色々な思いがあって嫌になっちゃいますよ。事件のことを聞いた時はただ、ただ悔しかった。痛かったんだろうなって。河嶋さんはウチに飲みに来るようになったのがきっかけで仲良くなり、もう15年来の付き合いになります。プライベートでも旅行に行くなどかなり仲良くさせてもらってました。

『いい兄貴』って感じで面倒見もいいし、経営の相談に乗ってもらったりしていました。近い将来一緒に何か仕事ができたらいいなとも話してたぐらいなので、すごく残念です。

河嶋さんはすごい仕事人で、もともとはお父さんが始めた会社を、お父さんが亡くなって引き継いだ事もあり、守っていかなきゃという責任感もあったかもしれません。経営者として当たり前の話として『もっと仕事ほしいな』という話は普段されていました。

会社の同僚の方ともお店に来られたことはありますが、殺伐とした雰囲気はなく和気あいあいとしてましたよ。部下は年下の方が多かった印象ですけど、同年輩や年上の方もいたでしょうね」

「有名なヤカラとか不良とかそんなのではないと思うよ」

河嶋さんは周囲からは「アキさん」「アキちゃん」と呼ばれ、人望があったという。男性がこう続けた。

「河嶋さんは明るくて面白いし、すごい優しい。学生時代にボクシングや総合格闘技をやっていたみたいですけど、喧嘩なんかもしません。週に5日は飲み歩くくらい酒は好きでしたが、酒に強くて酔っ払って喧嘩することもありませんでした。

河嶋さんは結婚もしていませんでしたし、ここ最近は彼女もいなかったので女性がらみで揉めるようなこともなかった。僕が最後に会ったのは12月末です。年末の挨拶に来られて、一杯飲んで『また来年』って。LINE（のやり取り）は1月6日くらいまでしてました。お互い好きなパチンコの話題なんかしてました。

河嶋さんは嫌いな人とか苦手な人がいても、その人とはしゃべらないだけで自分から危害を加えたり何かをすることはないです。ちゃんと大人の対応をする普通の人でした。

もともと地元が大森で、飼われている猫ちゃんの話はよくしていましたね。あとは沖縄や熊本など国内旅行にもよく行っていました。最後に会った時も旅行に行こうって話していたんですけどね……。本当にまだ河嶋さんが亡くなったという実感がわかなくて……」

山中容疑者のことを知る飲食店関係者はこう首を傾げた。

「何年か前からウチにも飲みに来ていたから知ってるよ。もともと大田区の出身で、被害者とも仲が良かったんでしょ。山中容疑者については蒲田駅近辺でよく飲んでいたのは知ってるけど、トラブルを起こすようなタイプではなかったと思う。少なくともウチでは起こしてない。

昔から有名なヤカラとか不良とかそんなのではないと思うよ。酔って誰かに絡んで喧嘩したみたいな話も聞いたことないし。普通にいい人だったけど」

「まっちゃんは1年ほど前に離婚をしていますが…」

河嶋さんと山中容疑者がともに行きつけだったという飲食店の関係者もこう話した。

「本当にまっちゃん（山中容疑者）逮捕されてる……。報道出てますね。確かにまっちゃんと河ちゃんがトラブルになっているんじゃないかって噂は聞いていましたけど。

普段タメ語で話すくらいの関係で、河ちゃんが会社の従業員で一緒に飲み歩いていたのは僕が知る限りはまっちゃんだけでした。2人は昔からの友達で河ちゃんが会社の社長で、まっちゃんが営業部長というのも聞いていました。

ウチに初めて飲みに来たのはもう何年も前のことですが、2人とも気さくに話せる方たちでそれ以降、仲良くさせてもらっていました。

河嶋さんが社長で、まっちゃんが営業部長をしていましたが、飲みや遊びの場では上司と部下って感じではなく友達同士にしか見えず、上下関係もなさそうでした。2人ともダーツが趣味でよく一緒にやっていましたし、とても仲良さそうだったんですけどね……。

最後に一緒に飲み歩いているのを見たのは去年の夏とか秋が最後で、それ以降はバラバラで見かけることはありました。

これは推測でしかないですけど、約5年前くらいに河ちゃんのお父さんが亡くなって会社を継いで経営者になり、まっちゃんがそこで働くようになって今まで通りの友達の関係でいることが難しくなったのかもしれません。変わらずタメ語で話していましたが、やっぱり経営者としての目線もあるわけですから。

ただ、酒の席だからかもしれませんが、河ちゃんが仕事のことでまっちゃんに厳しく当たっているのを見たことありませんし、給料が支払われないとかそんな話も聞いたことありません。

まっちゃんは1年ほど前に離婚をしていますがそれも別に会社や仕事が原因ではないと思いますし……。犯人については早く捕まってほしいとは思っていたんですけどね、2人とも知ってるんで何とも言えないです……」

二人の間に何があったのか。真相の解明が待たれる。

