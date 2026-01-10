(株)オリエンタルランドは、2026年に東京ディズニーシーが開園25周年を迎えるのを記念し、2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年〈スパークリング・ジュビリー〉」を開催する。

【写真】「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」では特別メニューも

世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年に誕生した東京ディズニーシー。2024年には8つ目のテーマポート「ファンタジースプリングス」をオープンし、ますますその魅力を広げている。

25週年アニバーサリーイベントのテーマカラーは、さまざまな海の魅力から着想を得た「ジュビリーブルー」。

イベント期間には、ミッキーマウスたちを乗せた船がメディテレーニアンハーバーの中央に止まり、陸上にもディズニーの仲間たちやキャストが登場し、一体となってセレブレーションを盛り上げるエンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を1日１〜３回開催。



「ダンス・ザ・グローブ！」／(c)Disney

また、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、イベント開催に先駆けて2026年1月14日（水）よりステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を開催。

ウォーターフロントパークでステージを使ったショーは約12年ぶり。アニバーサリーイベント開催中には、25周年の衣装にチェンジし、祝祭感あふれる演出が加わるという。



「スパークリング・ジュビリー・ナイト」／(c)Disney

さらに、夜間には東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)の壁面に、25周年のテーマソングにのせて映像が映し出される「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を実施。

アラビアンコーストの中央広場のデコレーションも、ジュビリーブルーでライトアップされる。



「ジュビリーブルーメモリーズ」専用のボトルを購入するとその空間に入ることができ、「ジュビリーブルーストーン」をひとつ持ち帰ることができる。さらに、フォトジェニックな撮影も／(c)Disney



「ジュビリーブルーメモリーズ」専用のボトルと「ジュビリーブルーストーン」／(c)Disney

その他にも、メディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオで行われる「ジュビリーブルーメモリーズ」や、アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」で行われる「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」など、スペシャルコンテンツが開催予定だ。



「ジュビリーバッジ」／(c)Disney

25周年デザインのスペシャルグッズは、アニバーサリーイベント開催に先駆けて2026年4月8日（水）より販売を開始。好きなバッジやリボン、チャームを組み合わせて自分だけのバッジをカスタマイズできるキーアイテム「ジュビリーバッジ」も同日より販売される。

また、25周年に合わせたダッフィー＆フレンズのグッズは、4月14日（火）より販売される。



25周年のスペシャルメニューも登場／(c)Disney

さらに、ジュビリーブルーのマカロンなど、パーク内のさまざまなレストランで25周年を記念したメニューが登場。

2026年4月15日（水）から6月30日（火）の期間には、〈食で世界を巡る〉をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催。多彩な料理やワインをはじめ、この時期だけのさまざまなアルコール飲料やソフトドリンクが販売されるという。

※写真はすべてイメージです。

※グッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。