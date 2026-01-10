紅白歌合戦“サメに乗る米津玄師”にHANA驚いた「生だよ！？ 本当にサメに乗ってる！」
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「紅白歌合戦」で、米津玄師の「「IRIS OUT」にダンサーとして参加した話題で、「サメに乗って走ってる米津さん見られる？ 生だよ！？ 本当にサメに乗ってる！と思って」と驚きを語った。
HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」で、米津玄師の「IRIS OUT」にダンサーとして参加した話題となる。2人は「本当に光栄です」「本当に素敵な経験だったなって思う」と話し、MOMOKAは「サメに乗って走ってる米津さん見られる？ 生だよ！？ 本当にサメに乗ってる！ と思って」と驚いたと話す。
YURIがMOMOKAに「サメ乗れる？」と聞くと、MOMOKAは「ちょっとまだ早いか。まだ早い。いつかは乗りたいよ。サメ乗って歌いたいよね」と答え、YURIも「歌いたい！」と語った。
MOMOKAによると、米津に挨拶をした時、米津からオーディション番組「No No Girls」を応援していたという話が出たそうで、「本当に光栄すぎて、もう、『ありがとうございます』しか出てこなくて」と話し、YURIは「あと背が高かった。 背が本当に高かった。すっごい見上げて話してて。めっちゃ優しい方でした」と語った。
なお、米津がサメに乗っている、紅白歌合戦での「IRIS OUT」パフォーマンスは、NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開され、公開から6日間で1,000万回再生を突破。公開終了が惜しまれる中、1月9日より米津の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
