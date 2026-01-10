ミスタードーナツ×ゴディバ55周年記念♡贅沢ショコラ全5種徹底紹介

ミスタードーナツとゴディバ、節目の年を迎えた二つのブランドが出会い、心ときめくショコラコレクションが誕生しました。『Mister Donut×GODIVA』は、55周年と100周年という特別な想いを重ねた期間限定シリーズ。日常に寄り添うドーナツと、世界が認めるプレミアムチョコレートの融合が、寒い季節にぴったりのご褒美時間を演出します。今年だけの特別な味わいに注目です♡

トリュフ発想の贅沢ショコラ

ゴディバのトリュフショコラから着想を得た「トリュフショコラドーナツ」は2種類を展開。

トリュフショコラドーナツノワール



テイクアウト345円、イートイン352円。なめらかなショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートでコーティング。

フレークチョコとココアパウダーが奥行きある味わいを演出します。

トリュフショコラドーナツプラリネ



テイクアウト345円、イートイン352円。ガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、ローストアーモンドとチョコクランチをトッピング。香ばしさと濃厚さが広がる一品です。

とろける生ショコラ食感

生ショコラフレンチノワール

フレンチクルーラーをベースに共同開発した生ショコラフレンチ生地も見逃せません。

生ショコラフレンチノワールはテイクアウト270円、イートイン275円。ショコラ香る生地にショコラ風味のグレーズを重ね、ホワイトチョコで上品に仕上げています。

生ショコラフレンチキャラメルプラリネ



テイクアウト291円、イートイン297円。キャラメルクリームとプラリネホイップをサンドし、ココアパウダーで大人の甘さをプラス。ふんわりしっとりとした口どけが魅力です。

サクサク食感のショコラパイ

ドゥショコラパイ



テイクアウト367円、イートイン374円。デニッシュのようなサクサク食感のショコラパイ生地に、2種のショコラクリームを包んで焼き上げました。

ビターで奥深い味わいが、ドーナツとは異なる満足感を与えてくれます。

販売期間：2026年1月9日（金）～2026年2月中旬（順次販売終了予定）

対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

MisterDonut×GODIVAアニバーサリーセット

価格：1,450円（税込）

「トリュフショコラドーナツノワール」「トリュフショコラドーナツプラリネ」「生ショコラフレンチノワール」「生ショコラフレンチキャラメルプラリネ」各1個入り。

※オリジナルボックスおよび紙袋代199円（税込）が含まれています。

※上記以外の組み合わせでの販売はしておりません。

※テイクアウト専用

今年だけの特別な甘い記念日

『MisterDonut×GODIVA』は、ミスタードーナツの親しみやすさとゴディバの上質なショコラが重なり合った、今しか味わえないアニバーサリーコレクションです。

頑張った自分へのご褒美にも、大切な人とのシェアにもぴったり。数量限定のセットも用意されているので、特別な冬の思い出としてぜひ楽しんでみてください♪