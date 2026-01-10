ミスタードーナツ×ゴディバ55周年記念♡贅沢ショコラ全5種徹底紹介
ミスタードーナツとゴディバ、節目の年を迎えた二つのブランドが出会い、心ときめくショコラコレクションが誕生しました。『Mister Donut×GODIVA』は、55周年と100周年という特別な想いを重ねた期間限定シリーズ。日常に寄り添うドーナツと、世界が認めるプレミアムチョコレートの融合が、寒い季節にぴったりのご褒美時間を演出します。今年だけの特別な味わいに注目です♡
トリュフ発想の贅沢ショコラ
ゴディバのトリュフショコラから着想を得た「トリュフショコラドーナツ」は2種類を展開。
トリュフショコラドーナツノワール
テイクアウト345円、イートイン352円。なめらかなショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートでコーティング。
フレークチョコとココアパウダーが奥行きある味わいを演出します。
トリュフショコラドーナツプラリネ
テイクアウト345円、イートイン352円。ガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、ローストアーモンドとチョコクランチをトッピング。香ばしさと濃厚さが広がる一品です。
とろける生ショコラ食感
生ショコラフレンチノワール
フレンチクルーラーをベースに共同開発した生ショコラフレンチ生地も見逃せません。
生ショコラフレンチノワールはテイクアウト270円、イートイン275円。ショコラ香る生地にショコラ風味のグレーズを重ね、ホワイトチョコで上品に仕上げています。
生ショコラフレンチキャラメルプラリネ
テイクアウト291円、イートイン297円。キャラメルクリームとプラリネホイップをサンドし、ココアパウダーで大人の甘さをプラス。ふんわりしっとりとした口どけが魅力です。
サクサク食感のショコラパイ
ドゥショコラパイ
テイクアウト367円、イートイン374円。デニッシュのようなサクサク食感のショコラパイ生地に、2種のショコラクリームを包んで焼き上げました。
ビターで奥深い味わいが、ドーナツとは異なる満足感を与えてくれます。
販売期間：2026年1月9日（金）～2026年2月中旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。
※価格は税込です。
MisterDonut×GODIVAアニバーサリーセット
価格：1,450円（税込）
「トリュフショコラドーナツノワール」「トリュフショコラドーナツプラリネ」「生ショコラフレンチノワール」「生ショコラフレンチキャラメルプラリネ」各1個入り。
※オリジナルボックスおよび紙袋代199円（税込）が含まれています。
※上記以外の組み合わせでの販売はしておりません。
※テイクアウト専用
今年だけの特別な甘い記念日
『MisterDonut×GODIVA』は、ミスタードーナツの親しみやすさとゴディバの上質なショコラが重なり合った、今しか味わえないアニバーサリーコレクションです。
頑張った自分へのご褒美にも、大切な人とのシェアにもぴったり。数量限定のセットも用意されているので、特別な冬の思い出としてぜひ楽しんでみてください♪