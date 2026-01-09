【射手座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では欲張りになっていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の地位や価値の高さを実感していきます。絶対的に必要としてくれる人がいるでしょう。様々な人達をがっかりさせないように意識していきます。仕事や公の場では、自分の目線を理解してくれる人がいるようです。それを良く思えず、悪い態度を見せてくる人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「せめてこれだけでも」と思っていたことよりも望むことが増えます。欲深さも相手への期待も駆け引きもどんどん増えていくでしょう。シングルの方は、不特定多数の繋がりを持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が愛するより愛されたいモードです。
｜時期｜
1月15日 悩みが減る ／ 1月17日 依存してしまう
｜ラッキーアイテム｜
スナック菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞