きのう（8日）東京・大田区のマンションで会社社長の男性が殺害されているのが見つかった事件で、警視庁が男性の会社の営業部長で45歳の男を殺人の疑いで逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材でわかりました。

【写真を見る】【速報】「男性の態度に不満があった」東京・大田区マンション会社社長殺害事件 男性の会社の営業部長で45歳の男を殺人容疑で逮捕へ 警視庁

この事件は、きのう（8日）東京・大田区大森北の自宅マンションで、音響照明設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）が刃物で首や腹など10か所以上を刺されて殺害されているのが見つかったものです。

警視庁は事件を受け、きのう特別捜査本部を設置。捜査関係者によりますと、防犯カメラなどの捜査で、河嶋さんが経営する会社で営業部長を務める45歳の男の関与が浮上したということです。

きのう（8日）警視庁が男に任意で話を聴いたところ、遺体発見前日の夕方から夜にかけての行動について本人の説明と防犯カメラの映像に矛盾があったため、きょう再び、任意で事情聴取。

男が「上司である河嶋さんの態度に不満があった」と話し、河嶋さんの殺害への関与をほのめかしているということです。

警視庁は容疑が固まり次第、この男を殺人の疑いで逮捕する方針です。