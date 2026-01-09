ハウス食品は、ロングセラーブランド「フルーチェ」が3月に誕生から50周年を迎えることを記念し、「フルーチェ」＜夢のスペシャル3MIX！イチゴ×ピーチ×オレンジ＞を、1月12日にスーパーなどで発売する。1976年に「フルーチェ」の初代フレーバーとして発売された3つのフレーバー「イチゴ」「ピーチ」「オレンジ」を一度に楽しむことができる、50周年の今だけのスペシャルな「フルーチェ」となっている。内容量は150g。

1976年3月に発売された「フルーチェ」は、果肉入りデザートがまだ珍しかった時代に登場し、子どもたちにとってはちょっぴり憧れの特別なデザートだった。そんな「フルーチェ」が発売50周年を記念し、「3つの味を一度に食べたい」という、よくばりな夢を叶える新製品を発売する。

「フルーチェ 夢のスペシャル3MIX！」は、初代フレーバーである「イチゴ」「ピーチ」「オレンジ」の3つのおいしさをバランスよく配合した。単に3種を混ぜ合わせるだけでは、それぞれの味の良さを打ち消しあってしまうため、配合に工夫を凝らしている。最初にメインの風味となるイチゴの風味が広がり、味わうごとにピーチのジューシーさが感じられる。そして味のベースにはオレンジの優しい甘みが残る、3つのフルーツが調和しバランスのとれた味わいに仕上げた。

「フルーチェ」50年の歴史上初めて、3種類の果肉「イチゴ果肉」「白桃果肉」「みかん果肉」が1つの製品に入っている。まさに50周年を記念したスペシャルな「フルーチェ」となっている。

［小売価格］236円（税別）

［発売日］1月12日（月）

ハウス食品グループ本社＝https://housefoods-group.com