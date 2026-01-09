しまむらの「990円服」が優秀！大人の高見えコーデ術
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するゆかりん氏が「【しまむら購入品】失敗を乗り越えた「990円服」が優秀すぎた。大人の高見えスカーフ合わせも紹介！」と題した動画を公開しました。以前の買い物での失敗を踏まえ、今回は2年連続で購入しているという「間違いのない」990円の優秀トップスを紹介しています。
動画でゆかりん氏が「間違いのないプチプラトップス」として紹介したのは、しまむらの「TPUベロアロンT」。価格は税込み1,089円(本体価格990円)です。以前購入したハイネックのベロアトップスは首元が窮屈に感じたそうですが、今回紹介するクルーネックタイプは快適な着心地だといいます。ゆかりん氏はグレーのLサイズを購入。カラーは他に茶と黒の3色展開です。
このトップスについて、ゆかりん氏は「高見えさせやすい」と評価。その理由として、シンプルなデザインであるため小物やアクセサリーでアレンジしやすく、コーディネート全体で高見えな雰囲気を演出しやすい点を挙げています。動画では、デニムに合わせた大人カジュアルコーデや、きれいめパンツにスカーフをプラスした高見えコーデなど、具体的な着こなしを披露しました。
990円という手頃な価格ながら、一枚でもインナーとしても着回せる優秀なトップスは、秋冬のコーディネートの幅を広げるのに役立ちそうです。日々の服装選びや買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。
