回転寿司チェーン「スシロー」が、2026年節分用「すし屋の恵方巻」各種の予約受付を開始！

贅沢な海鮮上太巻から創作太巻まで、世代を問わず楽しめるラインナップになっています☆

スシロー「すし屋の恵方巻」

予約開始日：2026年1月9日（金）〜

販売日：2026年2月3日（火）

予約方法：ネット注文または店頭、電話

販売店舗：全国のスシロー店舗

※持帰りのみの販売です

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」および「デリバリーサービス」では取り扱いなし

※「スシロー秋葉原中央通り店」では持帰りを実施していません

※予定数に達し次第、受付終了

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

スシローでは、2026年の節分でも、世代を問わず多彩な店内で一本ずつ巻いた“すし屋の恵方巻”が楽しめます！

贅沢な「海鮮上太巻」をはじめ、定番の「上太巻」、創作の「キンパ太巻」、小さなお子さまも食べやすい「節分細巻セット」がラインナップされます。

2026年の恵方は南南東の方角。

南南東を向きながら、スシローの恵方巻を堪能できるメニューを紹介していきます☆

贅沢10種！「海鮮上太巻」

価格：980円（税込）

長さ：ハーフサイズ 約9.5cm

内容：まぐろ赤身・えび・いくら・生サーモン・上穴子・ねぎまぐろ・玉子・中具（しいたけ・かんぴょうの甘煮）・きゅうり・桜でんぶ

まぐろ赤身や、えび、いくらなど人気のネタや、生のままで一度も冷凍していない生サーモンなど10種類の具材が入った「海鮮上太巻」

贅沢な味わいが楽しめる、特別感ある太巻です。

※鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります

※商品の情報は、2026年1月9日（金）時点の内容です

定番の太巻！「上太巻」

価格：720円（税込）

長さ：1本 約19cm

内容：穴子・えび・玉子・高野豆腐・かんぴょう・きゅうり・桜でんぶ

定番人気の「上太巻」が、2026年もラインナップ。

穴子や玉子、かんぴょうなどおなじみの具材が入っています。

創作の太巻！「キンパ太巻」

価格：720円（税込）

長さ：1本 約19cm

内容：サーモン・えび・玉子・たくあん・きゅうり・ごま・ごま油・マヨ

サーモンやえびの海鮮ネタを使った創作の「キンパ太巻」

ごま油の風味がクセになる、たくあんやきゅうり、ごまの歯ごたえも楽しい恵方巻です。

お子さまにもおすすめ！「節分細巻セット」

価格：500円（税込）

長さ：3本 約19cm

内容：ねぎまぐろ、ツナ＆コーン、えび＆きゅうり 各1本ずつ

ねぎまぐろ、ツナ＆コーン、えび＆きゅうりの細巻をセットにした、お子さんにもおすすめの「節分細巻セット」

食べやすく、バラエティ豊かな味わいが楽しめます☆

徹底したこだわりでおすしを作り続けている、多彩な「スシロー」の恵方巻。

スシロー「すし屋の恵方巻」は、2026年1月9日（金）より予約開始、2月3日（火）販売です。

※写真はイメージです

