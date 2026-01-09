SixTONESが初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』（マイルストーンズ ベストトラックス）を1月21日にリリースすることを記念して、アルバム名にかけた全国テレビ・ラジオキャンペーン『参る！SixTONES』を開催中。全国各地のテレビ・ラジオ局のSNSでオフショットが公開されている。

【写真】SixTONES が47都道府県のメディアに出演『参る！SixTONES』オフショットまとめ①～⑨

■グルメを前に笑顔の高地優吾やハートを抱えた京本大我、ファンキーな金髪ジェシーも

鹿児島・MBC南日本放送の公式Xには、田中樹が登場。「1月31日（土）13:30～放送のMBCラジオ『青だよ！たくちゃん！』でコメントが流れます。ぜひ、お聴きください」というメッセージと共に、ピンクのシャツを羽織りサングラスをかけてキリッと前を見つめる田中のオフショットがポストされている。

田中は岡山・香川エリアのRSKテレビ（RSK山陽放送）公式Xにも。「『金曜ライブ いまドキッ！』1月9日（金）15:49～ ぜひご覧ください！！」という告知と共に、サングラス姿でRSK山陽放送のキャラクター“アレすけ”と“ろくたん”を掲げている。

埼玉県・テレ玉の公式Xでも田中は、テレ玉のキャラクター“テレ玉くん”を膝に乗せ、サングラス姿で前を見つめている。1月9日（金）16:30～放送の『マチコミ』に出演。

福島中央テレビ『ゴジてれChu!』公式Xでは、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）が“絶品グルメ”と隠された料理を前にれんげと箸を持ってニッコリ笑顔。「高地さんのためのSP企画もご用意させていただきましたよ～ 放送は1月21日（水）15:50～頃を予定しています！」とのこと。

福岡・CROSS FMの『MISHMASH FRIDAY -金ズマ-』パーソナリティのコウズマユウタの公式Xには、京本大我が登場。CROSS FMのロゴマークをもってほほ笑むオフショットが披露されている。放送は1月23日（金）。

FM沖縄の公式Xでも、京本がインスタ風フレームに収まってパチリ。「『ラジダブ』1月16日（金）20:00～ 『オキアニ』2月2日（月）21:00～ 『アイドルガタリ』2月4日（水）21:25～ ぜひ、チェックしてください」というスケジュールも添えられている。

富山・KNB（北日本放送）公式Xでは、森本慎太郎がKNBのキャラクター“エチュー”を持ってスマイル。「KNBテレビ1月18日（日）13:00～『ちょこミラ』1月30日（金）15:48～『いっちゃん☆KNB』 KNBラジオ1月21日（水）8:30～『とれたてワイド朝生！』※予定」とのこと。

茨城・LuckyFM『Music Pick up after Millennium（2000）』公式Xには、LuckyFMのロゴを持ってサングラス姿で笑顔を見せるジェシーの姿が。「1月15日（木）22:10頃～OA！ぜひお聴き下さい」というメッセージも添えられている。

静岡・SBSテレビ『Soleいいね！』公式Xでは、番組ロゴに手を差し出しほほ笑む松村北斗のオフショットを公開。「故郷・静岡のお話まで」聞けるとのこと。1月20・29日の10:25からのオンエア予定になっている。

