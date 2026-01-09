STIパフォーマンスパーツを多く採用

スバルは、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026（以下TAS）』で、インプレッサの特別仕様車『STIパフォーマンスエディション』を発表し、その『プラスパッケージ装着車』を出品した。

この特別仕様車は、インプレッサの『ST』および『ST-H』をベースに、もっと身近に、もっとカジュアルにスポーティな走りやカーライフを愉しめる1台として設定された。



スバル・インプレッサSTIパフォーマンスエディション スバル

最大の特徴は、エアロパーツやフレキシブルパーツなど、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを多く採用し、ドライバーの意のままに扱えるクルマに仕上げられていることだ。

フロントアンダースポイラーなどのエアロパーツは、スポーティなイメージを高めるとともに前後の空力バランスを最適化して操縦安定性の向上に寄与している。フレキシブルタワーバーなどのフレキシブルパーツは、ステアリング操作時の応答性を高め、より『運転がうまくなった』と感じることができる。

さらに、STIロゴ付きのルーフスポイラーや『STI Performance』エンブレムなど、このクルマならではのアイテムも装着し、特別感を高めている。

レッドをアクセントにスポーティなイメージを高める

内外装は、既に販売されている『スタイルエディション』と同様の構成。外装ではフロントグリルバーやドアミラーなどブラックアウトしたパーツを多用してスポーティなイメージを高めた。

内装ではブラック/レッドにシルバー＆レッドステッチを入れたシートや、レッドのプッシュエンジンスイッチなど、随所にレッドをアクセントに用いてスポーティなイメージを高めている。



スバル・インプレッサSTIパフォーマンスエディション スバル

さらに、STIパフォーマンスマフラーとガーニッシュキットからなる『エディションプラス・パッケージ』も設定されている。

販売方法は受注販売で、限定ではない。車両価格（工賃込み）は、ST STIパフォーマンスエディション（2.0L）が356万8070円、ST-H STIパフォーマンスエディション（2.0L+モーター）が377万1570円。駆動方式は、いずれも4WDのみの設定。

なお、エディションプラス・パッケージ装着車は、それぞれ14万2230円高。また、このパフォーマンスエディションに特別に設定する残価設定型クレジットプランも用意されている。