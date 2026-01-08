絶妙なサイズで汎用性高い！コンパクトで賢い100均ファイル

ダイソーで見つけたコンパクトサイズのじゃばら式ファイル。13個のポケットが付いていて、書類やハガキなどの仕分けに便利です！お札がスッと入る絶妙なサイズで、お金の管理にも便利。チケットを入れるのにもちょうどいいサイズなので、推し活にもおすすめです◎さまざまな使い方ができる、名品レベルのファイルですよ！

使い勝手の良いサイズ感！ダイソーで見つけた小さなファイルが優秀

ファイル系の商品がとにかく豊富なダイソー。ちょっと気になる商品を見つけました！

それが、こちらの『セクションファイル（13ポケット、B、白）』。コンパクトサイズのじゃばら式ファイルです。

価格は220円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。

書類や通帳、ハガキなどの仕分けに便利なファイルです。

じゃばら式で、13個のポケットが付いているのがポイント！

仕切りは袋状になっておらず、全部つながっている仕様です。

お札がスッと入るちょうどいいサイズ！さまざまな使い方ができて便利◎

サイズが小さいのでこれは…！と思いましたが、お札を入れてみたらピッタリでした。

スッと入る絶妙なサイズで、万札も折らずに入れることができます。

予算管理、積み立て貯金など、お金の管理に最適です。

コンパクトサイズなのと、ゴムでしっかり蓋を留められるので持ち運びがしやすいです。

レシートや領収書、カードなどの管理にも便利です！

チケットなどを入れるのにもちょうどいいサイズなので、推し活にもおすすめ。

シンプルなデザインなので、シールなどでアレンジして自分好みのデザインにデコレーションしてもいいかもしれませんね！

今回はダイソーの『セクションファイル（13ポケット、B、白）』をご紹介しました。

このサイズのじゃばら式ファイルってなかなか売っていないので、ダイソーでお手頃な商品を手に入れることができて嬉しいかぎり！さまざまな使い方ができて便利なので、気になる方はぜひゲットしてみてくださいね。

