YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【秘密の空間あり】屋上テラスがすごい！西海岸風なDIY入門ワンルームを内見！」と題した動画を紹介。西海岸風のおしゃれな内装に加えて、「自分好みにカスタムできる」というコンセプトが徹底された、DIY好きにはたまらないワンルーム物件を紹介している。

東京都世田谷区にあるリノベーション物件。玄関を開けるとまず目に飛び込んでくるのは、幾何学模様が美しいモロッコタイルと、スタイリッシュなステンレス製のオープンキッチンだ。4つ口のコンロが設置されるなど、デザイン性だけでなく料理好きにも嬉しい仕様となっている。

この物件の最大の特徴は、壁一面に設置された有孔ボードやOSB合板だ。ゆっくり不動産氏は「自分好みにカスタムできる」というコンセプトを挙げ、靴箱がなくても有孔ボードに棚を設置して収納を作れると解説。居室空間も壁のほとんどが有孔ボードで覆われており、まさに「カスタムし放題」のキャンバスとなっている。さらに、天井には木製ルーバーやファン付き照明、室内干し用の洗濯ロープも完備されており、「『あったらいいな』が詰まってます」と感動をあらわにした。

DIY初心者への配慮はこれだけではない。階段の踊り場には、なんと入居者が自由に使える「シェア工具」が設置されている。これには同氏も「DIY入門したばかりの僕には嬉しすぎるやつです」と大興奮。さらに屋上には、DIY用の作業台まで用意されていた。

そして、この物件のもう一つのハイライトが、広大な共用の屋上テラスだ。ウッドデッキに白いフェンス、夜には雰囲気を盛り上げるパーティー仕様の照明まで完備。テーブルの中央はシャンパンクーラーとして使える設計になっており、その豪華さに「ゴリゴリのパリピ仕様やないかい！」と驚きを隠せない様子だった。

単におしゃれなだけでなく、DIYを通して自分だけの空間を創り上げる楽しさを提供してくれるこの物件。DIY初心者から、友人とのパーティーを楽しみたい人まで、様々なライフスタイルを豊かにしてくれそうだ。

DIY初心者必見！カスタム自在な物件
モロッコタイルがおしゃれな玄関＆キッチン
壁一面が有孔ボード！カスタムし放題の居室
白タイルで統一された清潔感ある水回り
驚きの共用設備！シェア工具と屋上テラス

