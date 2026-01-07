CONVERSE新作が2026年1月登場♡素材と個性で選ぶ最新スニーカー

2026年1月、CONVERSEから待望の新作コレクションが登場します。ローファーやスリッポン、ワンスター、ウエポンといった定番モデルをベースに、素材やカラー、シルエットを今の気分にアップデート。きれいめにもカジュアルにも寄り添うデザインは、足元から装いを格上げしてくれます。シーンを選ばず活躍する全5モデルは、毎日のスタイリングに新鮮なアクセントを添えてくれそう♪

きれいめ派にうれしいローファー＆スリッポン

CXP LOAFERは、キャンバスアッパーにローファーパターンを落とし込んだローファースニーカー。

ブラック、ブラックモノクロームの2色展開で、価格は7,700円(税込)、サイズは22.5～28.0、29.0cm。

ALL STAR KUNGFU SLIP-ONは、ベルベット素材が印象的なスリッポン。ロイヤルパープル／ブラック、ブラックの2色で、12,100円(税込)、サイズ22.0～28.0、29.0、30.0cm。

刺繍ワッペンがさりげない遊び心を添えます。

ALAND×NCT WISH初コラボ♡店内ジャックイベント完全ガイド

存在感で魅せるワンスター＆ウエポン

ONE STAR BOARDERSTAR OXは、90年代ムードを感じるボリュームソールが特徴。

ライトグリーン、ブラックの2色、15,400円(税込)、サイズ22.0～28.0、29.0、30.0cm。

WEAPON CC AG OXは、クラシックなバスケットシューズを現代的に再構築。レッド／オフホワイト、ブラック／オフホワイトの2色で、16,500円(税込)、サイズ23.0～28.0、29.0cm。

汚し&ツヤ加工のアウトソールがこなれ感を演出します。

素材で選ぶ、大人のワンスター

ONE STAR SUEDEは、深みのあるバーガンディーとダークティールの2色展開。価格は15,400円(税込)、サイズ23.0～28.0、29.0cm。

スエード素材と8ミリ幅のコットンシューレースが上品さを引き立て、クッション性の高いインソールで履き心地にも配慮されています。

足元から更新する2026年の私

CONVERSEの新作は、定番の安心感とトレンド感を絶妙に融合したラインアップ。ローファーのきちんと感も、ワンスターの存在感も、その日の気分で選べるのが魅力です。

お気に入りの一足があれば、冬から春へのスタイルチェンジもぐっと楽しくなるはず♡自分らしい足元で、新しい季節へ一歩踏み出してみて。