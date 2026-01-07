脱・税理士の菅原氏が喝破！ブランド神話の崩壊『【なぜ急に売れなくなった？バルミューダ決算から見える“致命的な原因“を解説します。】』
YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で公開された動画『なぜ急に売れなくなった？バルミューダ決算から見える“致命的な原因“を解説します。』では、デザイン家電の象徴的存在だったバルミューダ（BALMUDA）が、なぜここまで急激に失速したのかを、脱・税理士の菅原氏が決算資料をもとに読み解いている。
バルミューダは2003年設立の家電メーカーで、「おしゃれな家電」という独自のポジションを築いてきた。リビングに置けるシンプルなデザインと高価格帯を両立させ、一般的な家電メーカーとは異なる存在感を放っていた企業である。なかでも、水蒸気を使ってパンを焼き上げるスチームオーブントースターは、約4万円という価格にもかかわらずヒット商品となり、ブランド価値を一気に押し上げた。
しかし、その成功体験が転機となる。2021年に投入された「BALMUDA Phone」は、デザイン性や片手操作のしやすさを前面に押し出したスマートフォンだったが、市場ではほとんど支持されず、わずか2年で撤退に追い込まれた。この失敗について菅原氏は、単なる新規事業の失敗ではなく、「バルミューダ＝かっこいい」というブランドイメージそのものを崩した点が致命的だったと指摘する。
実際、決算数字を見るとその影響は明確である。2020年には営業利益13億円を計上していた同社は、2024年にはほぼ利益が出ない水準まで落ち込み、さらに2025年は当初の黒字見通しから一転、営業赤字9.3億円、最終赤字15億円へと大幅な下方修正を行っている。売上規模が大きく変わっていないにもかかわらず、利益だけが急激に失われている点が、この問題の深刻さを物語っている。
円安による原価上昇や海外生産によるコスト増、新製品投入の遅れなど、外部要因も確かに存在する。しかし菅原氏が最も強調するのは、経営姿勢そのものにある問題だ。同社は「自分たちが欲しいと思うもの」を起点に商品開発を行ってきたが、そのアーティスト的な感覚が、市場全体のニーズと徐々に乖離していったという。
その象徴として語られるのが、来期にアメリカ市場向けに投入予定とされる超高価格帯の商品である。価格設定や販売計画を聞くと、菅原氏が「一般の感覚とずれてきている」と評する理由が浮かび上がってくる。このズレは、かつてのヒット商品が持っていた「デザインと実用性の両立」とは異なる方向に進みつつあることを示唆している。
動画の終盤では、この事例から中小企業や個人事業主が学ぶべき教訓にも踏み込む。菅原氏は、上場企業である以上、市場を広げ続ける視点が不可欠であり、作り手のこだわりを優先しすぎれば成長は止まると語る。その言葉は、バルミューダだけでなく、あらゆるビジネスに当てはまる内容だ。
本稿の内容は、ブランド戦略や商品開発に悩む経営者やビジネスパーソンにとっても多くの示唆を与える。
