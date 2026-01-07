出会いは名古屋駅でのチラシ配り…元SKE48の松井珠理奈さん（28）と“ボイメン”辻本達規さん（34）が結婚会見

東海エリアを中心に活動するダンス&ボーカルグループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）と、元SKE48の松井珠理奈さん（28）が、「自分たちの口から伝えるのが一番最善」と、会見で結婚を報告した。

出会いはチラシ配りをしていた時

7日、辻本達規さん（34）と松井珠理奈さん（28）さんが、ふたりそろって結婚を報告した。

辻本達規(34)：

今結婚っていうのは、SNSで発信することが主流になってきていると思うんですが、みなさんに育てて頂いたご恩があるので、自分たちの口から伝えるのが一番最善なのではないかということで、ふたりで会見を開くことを決めさせて頂きました。

辻本さんは岐阜県出身で、東海エリアを中心に活動している「BOYS AND MEN」のメンバー。

愛知県出身で元SKE48の松井さんは、11歳のときにAKBのセンターに大抜てきされた。

ふたりの出会いは11年ほど前、名古屋駅で辻本さんがチラシ配りをしていた時だったという。

辻本達規(34)：

ばったりSKEのメンバーと松井さんと会って、その時に「こんなに寒いのにひとりで頑張ってるの偉いね」って。

松井珠理奈(28)：

なんか上から目線じゃない！？

1月7日に婚姻届提出には“地元愛”が

数年後、体調を崩した松井さんを元気づけようとキャンプに誘ったことをきっかけに、距離は縮まっていったそうで…。

（Q.その時からどこかいいなって思いは？）

松井珠理奈(28)：

ないです！

辻本達規(34)：

お互いなかったです。僕はあんまりアイドルに疎いので、どういう人なのかもメディアで報道されているのしか知らないし…。

松井珠理奈(28)：

大丈夫だったかな？印象…。

辻本達規(34)：

印象は、すごいわがままな子だと思っていた（笑）そう思っていたので、会ってみたらそんなイメージとは違ったなというところで…。

その後、交際に発展し、2025年の11月、東海エリアの紅葉がきれいな場所でプロポーズ。

7日、婚姻届を提出したという。

なぜ、1月7日にしたのかと聞かれると、二人らしい“地元愛”にあふれる答えだった。

辻本達規(34)：

僕が応援している中日ドラゴンズの選手で柳裕也投手がいて、彼の背番号が17番で。日本で言ったら大谷選手だと思うんですけど、僕はもう本当に柳投手が大好きなので。

ふたりは今後も芸能活動を通じ、東海から全国へ元気を届けるとしている。

松井珠理奈(28)：

私ばかり成長させていただくことが多いなと思うので、一緒にいることでお仕事が頑張れる、成長できたよって言っていただけるような関係を作っていけたらうれしいなと思います。

