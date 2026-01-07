AnkerのイヤホンやモバイルプロジェクターなどがAmazonで最大33%OFFに【今日まで】
【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」
Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 (Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD / 200ANSI ルーメン / 最大120インチ / 8Wスピーカー / 自動障害物回避/垂直・水平台形補正/フォーカス調整/スクリーンフィット/小型/家庭用】
69,990円 → 55,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー
【改善版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (充電式紛失防止トラッカー）
4,990円 → 3,340円（33%オフ）
キーチェーン等にも取り付けできる紛失防止トラッカー 2個セット
最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで、幅広いスマホケースで使用可能
Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応
990円 → 790円（20%オフ）
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i 」
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
5,990円 → 4,990円（17%オフ）
映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」
周囲のノイズを低減し、快適な睡眠へ。「Soundcore Sleep A20」
Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
16,990円 → 12,990円（24%オフ）
iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Anker Nano Power Bank
Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック)
6,990円 → 5,490円（21%オフ）
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,890円（17%オフ）
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,690円 → 1,320円（22%オフ）
24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円 → 3,990円（33%オフ）
その他のおすすめ商品
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,980円（38%オフ）
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
12,980円 → 9,980円（23%オフ）
