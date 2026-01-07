AnkerのイヤホンやモバイルプロジェクターなどがAmazonで最大33%OFFに【今日まで】
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）23:59まで開催中です。今回はAnkerのモバイルバッテリーやNebula Capsule 3など人気商品をご紹介。日常を便利で豊かにしてくれるアイテムが揃っています。

【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」


NEBULA

Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 (Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD / 200ANSI ルーメン / 最大120インチ / 8Wスピーカー / 自動障害物回避/垂直・水平台形補正/フォーカス調整/スクリーンフィット/小型/家庭用】

69,990円 → 55,990円（20%オフ）

1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー


Eufy (ユーフィ)

【改善版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (充電式紛失防止トラッカー）

4,990円 → 3,340円（33%オフ）

キーチェーン等にも取り付けできる紛失防止トラッカー 2個セット


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link 2個セット（紛失防止トラッカー）【Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】Smart Tracker Tracker Normal * 2 UN

5,490円 → 3,690円（33%オフ）

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,490円（21%オフ）

厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで、幅広いスマホケースで使用可能


Anker

Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応

990円 → 790円（20%オフ）

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i 」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 10,740円（28%オフ）

周囲のノイズを低減し、快適な睡眠へ。「Soundcore Sleep A20」


Soundcore

Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ

16,990円 → 12,990円（24%オフ）

iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

3,490円 → 2,790円（20%オフ）

ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Anker Nano Power Bank


Anker

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック)

6,990円 → 5,490円（21%オフ）

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)

3,490円 → 2,890円（17%オフ）

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,320円（22%オフ）

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,320円（22%オフ）

24時間連続再生。IPX7の防水規格でアウトドアにもおすすめ


Soundcore

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 20,000円（8%オフ）

Anker

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック)

14,990円 → 10,490円（30%オフ）

Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,980円（38%オフ）

Amazon

Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

12,980円 → 9,980円（23%オフ）

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

