これは反則級　公式の餅アレンジ「ブラックサンダー餅」がうますぎた

お正月が遠ざかっていくにつれて消費スピードが減っていくお餅。放っておくと来年まで台所の隅に眠っていくことにもなりかねません。

そんな餅を一気に消費できるかもしれないアレンジレシピを、ブラックサンダーの公式Xが紹介していたので実際に作ってみました。

■ ブラックサンダー公式Xが紹介していた「ブラックサンダー餅」

有楽製菓が販売している、人気のチョコバー「ブラックサンダー」。公式Xは1月5日に、お正月にあまったお餅のアレンジレシピとして、同商品を使ったザクザク食感の「ブラックサンダー餅」のレシピを紹介しました。

餅とブラックサンダー。今まで考えたこともない組み合わせですが、相性抜群の気しかしない！さっそく材料を用意して作ってみることにしました。

用意する材料は下記の通り。

・ブラックサンダー（レギュラーサイズ）：1本

・切り餅：1個

・牛乳：大さじ2

・砂糖：小さじ1／2

まず耐熱容器に切り餅、牛乳、砂糖を入れ、500Wの電子レンジで1分半加熱します。筆者はラップをかけずに温めました。

温めている間にブラックサンダーを袋の上から叩いて砕いておきます。

餅の加熱が終了したら、四等分に切り分け、丸く成形。レンジから出したての餅はかなりの熱さなので、少し冷ましてから切り分けると安全です。

また切り餅のためか、丸く成形するのは少し難易度が高め。雰囲気で大丈夫だと思います。決して言い訳ではありません。

あとは丸めた餅にブラックサンダーをまぶし、冷蔵庫で冷ますだけ。

ブラックサンダーはかなり細かくしないとうまく餅にくっつかないので、気合を入れて砕いてください。

「ザクザク感が失われるのでは？」と心配する方もいると思いますし、筆者も少し思いました。が、ブラックサンダーはそんなヤワなお菓子ではありません。土くらい細かく砕いてもザクザク感は健在でした。

まぶしたら冷蔵庫へ。公式Xでは冷ます時間は1〜2時間とあったので、筆者は1時間ほど冷やしました。ただ食べてみたら結構固かったので、もう少し短くてもいいかもしれません。

■ もちもちでザクザク！食感のコントラストが楽しい、完成された餅スイーツ

完成したブラックサンダー餅を食べてみると、餅のもちもち食感とブラックサンダーのザクザク食感のコントラストが非常に楽しい、餅スイーツに仕上がっています。美味しすぎる。

餅にはほんのりミルク感も加わっているので、餅とブラックサンダーとの味がうまく調和。「ブラックサンダー」と「餅」ではなく、しっかり「ブラックサンダー餅」という1つのスイーツとして完成されています。

ただ筆者のスキル不足もあり、ブラックサンダーをうまく餅にまぶすことができなかったのが、悔やまれるところ。

その場合はあまったブラックサンダーを追いがけすれば問題ありません。

また、餅がその食感ゆえに口の中に残り続けるという“習性”を利用し、餅を咀嚼している間にあまったブラックサンダーを掻き込むのもありです。

とにかくブラックサンダーと餅は、味も食感も相性がかなりいい！

餅があまっていたら、いやあまっていなくても、一度は試して欲しいアレンジレシピでした。

