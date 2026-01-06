¡ÈÃæÂ¼·û¹ä¤ÎÂ©»Ò¡É¤ÈÁû¤¬¤ì¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×¡¡¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÁª¼ê¸¢Á°¡¢¾Ã¤·¤¿Éé¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡½¡½ÆüÂçÆ£Âô¡¦ÃæÂ¼Î¶¹ä
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î4Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈUÅù¡¹ÎÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ç¯À¸MFÃæÂ¼Î¶¹ä¤ÏÁª¼ê¸¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä»á¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ¡Ö·ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¡£½Å°µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÉé¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ò¾Ã¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÀï¡ÊÂÐ²¬»³³Ø·Ý´Û¡¿2-0¡Ë¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢J1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¿À»ÃÏ¡¦Åù¡¹ÎÏ¤ÇÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3²óÀï¡ÊÂÐÀ»ÏÂ³Ø±à¡¿2-1¡Ë¤Ç¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢8¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Âç²ñÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¶¯¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¡Ö°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£»î¹ç¤Î¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë¡¢°ì½Ö¤Î¤È¤³¤í¤Çº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÊ¹¤¡¢»î¹ç¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿±þ±çÀÊ¤Ø¡£Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø´üÂÔ´¶¤¬Áý¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÈÃæÂ¼·û¹ä¤ÎÂ©»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ëí»ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿°ÎÂç¤ÊÉã¿Æ¤À¤±¤Ë¡Ö·ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Ï³«¾ìÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Îó¤òÀ®¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£¡Ö¿§¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤â¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï°ìÁÝ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£2Ç¯À¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤º¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤ë¡£¼åµ¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ø°ì½Ö¡¢°ì½Ö¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÀèÇÚ¤ÈÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¸þ¤¤ËÀï¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¼«¤é¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¼¡¤Ê¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£1Ç¯¸å¡¢¤Ò¤È²ó¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
