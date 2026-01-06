µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´Ý¡¡³«Ëë¥«¡¼¥Éºå¿À¡¦º´Æ£µ±»Â¤êÇ®Ë¾¡Ö¤½¤³¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ë¾È½à
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬£µÆü¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤ÎÆ±¼Ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÏÆ°¡£¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¸Æ¤Ö¾ì½ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ºå¿À¤È¤Î³«Ëë£³Ï¢Àï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð£³»î¹ç¤Î¤É¤³¤«¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡µ¤²¹£µÅÙ¡£´¨É÷¿á¤¯¤¬¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿²¼¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£Ä«£¹»þ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢£±»þ´ÖÈ¾¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤º¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë½àÈ÷¤ò³«»Ï¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â±óÅê¤Þ¤Çµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Ìó£³£°Ê¬¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö³«Ëë¤«¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ò¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤«¤éºòµ¨Æó´§¤Îº´Æ£µ±¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹Åç¡¦¿òÆÁ¹â¡Ý¾ëÀ¾Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÇµåÂ®¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤ÉºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£¡Ö¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¡Ë¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤³¤¬¸¶ÅÀ¡×¤È¸Æ¤Ö¾ì½ê¤Ç¡¢Ç¯ÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Öº£Ç¯ÌñÇ¯¡ÊËÜÌñ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÌñ¤òÍî¤È¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡Ö¥Ò¥Ò¡¼¥ó¡×¤È¸×¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£