JRA（日本中央競馬会）の武豊騎手（56）が、1日放送の日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（前11・50）に出演し、自身の交友関係について語った。

番組では俳優・小泉孝太郎と共演し、京都・祇園のなじみの店で美食を楽しんだ。小泉家とは交友関係が長いといい、「おかげでさまで24、25年たつ。デビューの時からだから。お父さんが現役総理のころだっけ？進次郎さんが、まだ学生？学生だったもんね」とも打ち明けた。

すると、孝太郎は「学生の時の進次郎を京都まで呼んで、豊さんにお世話になってましたね」と、昔話を披露。武は「孝ちゃんいない時に、“進次郎が京都来たから、どっか連れて行ってやって下さい”って言われて、祇園とか連れて行った」とぶっちゃけていた。

進次郎氏はその後、父で元首相の純一郎氏と同じ政治の道へ。環境相、農水相を経て現在は防衛相と、閣僚ポストを担っている。

武は「その進次郎がねえ…という感じ」と、進次郎氏の大出世に驚き。「農水大臣をやってた時あったでしょう？うちのトップですよ？競馬は農林水産省管轄だから、凄くなったなあって。声掛けられなかったもん」とぶっちゃけた。

孝太郎は「会った時は呼び捨てでお願いします」と笑わせていた。