第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。2位は国学院大で、史上最高順位に。レース中、熱い前田康弘監督が運営管理車の中で口にした思いに、ファンも思わず笑いを誘われていた。

3日の7区。国学院大の高山豪起（高川学園）が早稲田大、中央大に追いついて2位争いをしていた時だ。中継した日本テレビでは、国学院大のOB平林清澄（現ロジスティード）が「しっかり前に追いついて、3チームで引っ張り合いながら…」とコメントしていた。

これを運営管理車の中で聞いた前田監督。かつての教え子への愛が思わず出る形で「違うよバカ、ぶち抜くよ。何言ってんだ平林」とツッコミを入れていた。その後、高山が2位に浮上した際には「もう前出た。強っ！」と歓喜していた。

この夜、日本テレビ系で放送された「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内で、この映像が放送された。前田監督の飾らないコメントやリアクションは駅伝ファンからも人気が高く、この日もX上で「前田監督ほんまに面白いよ好きだわ」「寺田コースアウト事件から恒例行事となった感ある」「やっぱりこういう人好き」「番組見てたけど腹抱えてワロタwww」「これは若き日の大八木総監督ですねぇ…」などと笑いを誘っていた。

2位となったレース後、前田監督は「悔しい気持ちと清々しい気持ち」と涙。「堂々と青山学院に挑んでいる姿を見て学ぶものがありました」と振り返っている。



（THE ANSWER編集部）