2025年は、テレビ業界にも大きな動きがあった1年だった。コンプライアンス等の意識改革が求められるなかで、花形である女性アナウンサーに関する"人気グッズ"もヒッソリと姿を消していた--。

【写真を見る】フジ、テレ東、テレ朝、各局が2025年版まで発売していた「女子アナカレンダー」。看板女子アナのなかにはすでに退社した者も

元タレントの中居正広氏（53）と元女性アナウンサーとのトラブルに端を発した一連の問題を受けたフジテレビは、6月の株主総会を経て幹部を刷新。新たに社長に就任した清水賢治氏（65）が指揮を執り社内改革を進めているが、大幅に改革されたのがアナウンス部だった。スポーツ紙放送担当記者が語る。

「もともと『編成局』の傘下にあった『アナウンス室』が、『アナウンス局』として独立しました。

中居氏の騒動では、元編成幹部の社員が会合や飲みの席に女性アナウンサーを動員していたと、第三者委員会の報告書で公開された。従来の構造だと女性アナには『誘いを断るとキャスティングに影響する』という恐れがあったといいますが、局が独立したことでそうした懸念はなくなったようです。

さらに同局は番組とアナウンサーの調整役となる『コーディネーター』というマネージャーのような役割を果たす職種も新設しました。現場のアナウンサーからは『働きやすくなった』と好評です」

フジテレビの騒動を受け、各局もヒアリングを実施。複数の番組出演者が「コンプライアンス違反」を理由に降板するなど、見直しの動きが多く見られた1年となった。

そんななか、女性アナウンサーに関わる、毎年恒例の人気グッズがひっそりと姿を消していたというのだ--芸能関係者が語る。

「女性アナウンサーのカレンダー、いわゆる"女子アナカレンダー"です。各局のエースアナウンサーのカラー写真を大きく掲載したカレンダーは、例年10月には販売が発表されていたましたが、在京キー局の2026年版の発売がついになくなりました。

1980年以降、女性アナを"アイドル路線"で売り出したフジをはじめ、各局が発売していたカレンダーは人気を博していましたが、今年の企業風土刷新を踏まえて発売がなくなったのでしょう。

フジテレビとテレビ朝日、テレビ東京が昨年まで製作・発売していたが、2026年版は発売されておらず、ついに"絶滅"となりました」

局が改革に乗り出す一方で、女性アナウンサーの"退社ラッシュ"も目立っている。前出・芸能関係者が語る。

「フジテレビは藤本万梨乃アナや永島優美アナなど、定年退職のアナウンサーを含めると2025年だけで6人が退社しました。さらに年末には、日本テレビの岩田絵里奈アナ、そしてNHKの和久田麻由子アナと、"看板アナ"のフリー転身も相次いで報じられている。『局アナ』のあり方が大きく変わっていると言えるでしょう」

番組の顔として知られるアナウンサー。2026年はどのような動きがあるだろうか--。