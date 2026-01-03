【お年玉でトラブル！？】お礼の連絡ナシ！？既読スルーで10年…【第2話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、預けたお年玉から起こった一件です。
タイミングが合わず10年近く顔を合わせていない2人の兄。それぞれに1人ずついる子どもたちには、実母にお金を託しお年玉を渡し続けているこの女性。兄たちからもわが子へのお年玉が実母に託され、とくに問題がないように思えるのですが……。
「私がお母さんに送っておいたお年玉、渡しといてくれた？」
「それぞれちゃんと渡したよ」
しかしこの10年、兄たちからお年玉に対するお礼の連絡は一切なし。スマホで「お年玉もらったよありがとう」とメッセージを送るも、“既読スルー”。
たとえ血がつながった家族であれど礼儀は必要。せめて受け取ったのなら、ひとこと連絡してくるべきですよね。言葉がひとつあるだけで、人の心は動くのですから。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
