米倉涼子“緊急声明”で仕事再開に意欲も新年早々に直面するハードル　注目の「関係者向けイベント」

2月13日に映画『エンジェルフライト』の公開を控え

女優の米倉涼子（50）が12月26日、公式サイトで一連の疑惑について“緊急声明”を発表した。

米倉と言えば、昨年10月、「週刊文春」で自宅にマトリ（厚労省関東信越厚生局麻薬取締部）の“ガサ入”があったと伝えられた。その際、自宅から薬物事案となりうる微量の押収物があったとも報じられた。

こうした疑惑について米倉は沈黙を守ってきたが、このほど声明で

〈一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です〉

と認めた。ただし、薬物事案につては触れていない。

文春報道から2ヵ月あまり――。ダンマリを貫いた理由については

〈弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました〉

と説明。その上で

〈今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております〉

とした。スポーツ紙芸能担当記者は、

「〈一区切りついた〉という文言がポイント。おそらく自身には違法行為の嫌疑はかからないのではないか。でなければ、わざわざ声明を出す必要はない」

と指摘する。

米倉は2月13日にアマゾンプライムビデオの主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の世界配信が控えている。同作は国際霊柩送還士の奮闘を描いたもので、米倉は羽田空港内に事務所を構える「エンジェルハース」の敏腕社長を演じる。

声明で米倉は今後について

〈様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております〉

とコメント。芸能活動再開を念頭に置いた意思表明だろう。「エンジェルフライト」の関係者が本サイトの取材に対し、こう明かす。

「自宅に捜査機関が入った」という告白の重み

「実は『エンジェルフライト』の関係者向けの試写はまだ行われておらず、ようやく今年早々に都内で開催されることが決まりました。出演者を含む関係者はそこで初めて“完成版”を観ることになります。さすがに米倉さんは主演ですから、駆けつけるとは思うのですが……」

試写に米倉が現れるか否かで、今後の仕事への向き合い方がわかるはずだ。前出の関係者が補足する。

「公開前には各種プロモーションも予定されています。現時点で米倉さんの出欠はわかっていませんが、責任感の強い彼女のことですから、共演者頼みということはしないと思います」

米倉は声明で

〈私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます〉

とコメント。‛19年に頭痛やめまいを引き起こす「脳脊髄液減少症」であることを公表しているが、快方に向かっているようだ。

とはいえ、発表された声明だけでは具体性に欠け、モヤモヤした部分も残る。捜査機関が入ったいきさつについては、きちんとした説明が必要だろう。

「特にテレビ局はこうした話題に敏感。『自宅に捜査機関が入った』ことを認めた時点で、起用を敬遠する局も出てきそうです。仮に彼女にオファーを出すのなら、その辺りのことをきちんと聞いて“身体検査”します。本人もそれはわかっているでしょう」（テレビ局関係者）

水面下では“芸能界引退”情報も流れていた米倉だが、一転して「初心に立ち返る」と宣言した。‛26年早々、まずは公の場で説明責任を果たすことが求められそうだ――。