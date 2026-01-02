日本のプロアマ球界に衝撃　ドラ1候補の大学日本代表159キロ右腕が米大学編入　関係者たちが懸念する「国内の空洞化」は止められるか

MLBドラフトを目指して米大学に編入が決まった佐藤(C)産経新聞社

師走の日本球界に、その一報は衝撃とともにもたらされました。

仙台大の最速159キロ右腕・佐藤幻瑛がチームを離れ、米ペンシルベニア州立大に編入することを、自身のインスタグラムで公表。ペンシルベニア州立大も編入を歓迎する投稿を、公式SNSで発信したのです。

アマチュア球界の取材歴が長いスポーツライターは言います。

「佐藤は青森の県立高校・柏木農業から仙台大に進学し、才能を開花させ、2025年7月の日米大学野球選手権では日本代表として、3試合に救援。日本の5戦全勝に貢献し、26年のドラフト1位候補として注目を集めていました。今回のペンシルベニア州立大編入は、再来年夏のMLBドラフト指名を目指してのものと見られています。当然、佐藤一人の意思で行えるものではないので、エージェントが間に入り、手引きしたとされています」

国内アマチュアのトップ選手が、メジャー行きを見据えて慣れ親しんだチームを去るという現実は、日本のプロアマ球界関係者に大きなショックを与えています。

前述のスポーツライターはこう続けます。

「今後、名門校のエースや主砲へ、指導者を介さずにエージェントが接触し、『チームから離れた方がメジャー挑戦の近道だ。ビッグマネーを手にできる』と米大学への編入を勧める例が出てくる可能性もあります。その場合、名門校の監督は『卒業までは一緒にやろう』と引き留めることができるのか。なかなか難しい局面と言えるでしょう」