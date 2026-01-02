4¥«·î¤ä¤ì¤Ð¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ÄTOEICŽ¢280¢ª940Ž£¤Î¸µ"±Ñ¸ìÆñÌ±"¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î3¥«·î¤ÎÊÉŽ£ÆÍÇËË¡
¢£±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏºÍÇ½¤äÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö±Ñ¸ì¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç6Ç¯´Ö¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯Ãæ¤Î¿Í¤ä30Âå¡¢40Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤é¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤é¤È¤Ã¤µ¤Ë¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö²ñµÄ¤Ç³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦Íî¤Á¹þ¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤ËÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅØÎÏ¤äºÍÇ½¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¸øÎ©¹â¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¤«¤éÀìÌç³Ø¹»¤Ø¿Ê¤ß¡¢±Ñ¸ì¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ±ï¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤Ç¡¢30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿TOEIC¤Ï280ÅÀ¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢TOEIC940ÅÀ¡Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ËþÅÀ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë¥Î¥Þ¥ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¡È±Ñ¸ìÆñÌ±¡É¤À¤Ã¤¿»ä¤Ç¤âTOEIC¤Ç900ÅÀ°Ê¾å¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð±Ñ¸ìÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÏÆüËÜ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
ÆüËÜ¿Í¤¬¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢2200»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿ô¤¢¤ë¸À¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¤¸À¸ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì³Ø¤Ë¡Ö¸À¸ì´Öµ÷Î¥¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¸À¸ì¤ÈÊÌ¤Î¸À¸ì¤¬¤É¤ì¤À¤±»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹½Â¤Åª¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤Û¤É¤½¤Î¸À¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸À¸ì´Öµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ï¤â¤â¤Ã¤È¤âµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ì½ç¤äÈ¯²»¡¢Ê¸Ë¡¹½Â¤¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤ÎÉÕÂ°µ¡´Ø¡ÊFSI¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¤¬ÆüËÜ¤È¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÌó2200»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
·×2200»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËèÆü2»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤ÆÌó3Ç¯¡¢1»þ´Ö¤Ê¤é6Ç¯¡¢30Ê¬¤Ê¤é12Ç¯¤«¤«¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ï9600¥¥íÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³¤¤ä»³¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤»¤º»þÂ®4¥¥í¤Ç°ìÄ¾Àþ¤ËÊâ¤¯¤È2400»þ´Ö¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¿È¤ËÉÕ¤¯¤È»×¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢È¿Éü¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹â6Ç¯´Ö¤â±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡£»ä¤¬¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖÈ¿ÉüÎÌ¤¬·èÄêÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã±¸ì¤ò°ìÅÙ³Ð¤¨¤ë¡£Ê¸Ë¡¤ò°ìÄÌ¤êÍý²ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤Ç¤¤¿µ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼õ¸³¤ä»ñ³Ê»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¬¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¡×¡Ê±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿¿»÷¤·¤ÆÈ¯²»¤¹¤ë³Ø½¬Ë¡¡Ë¤òËèÆü30Ê¬Â³¤±¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï4¥«·îÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢3¥«·îÁ°¸å¤ÇºÃÀÞ¤·¤Þ¤¹¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢À®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ëÄ¾Á°¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ï¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò¡¢Àµ¤·¤¤ÎÌ¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯È¿Éü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë»¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·ÑÂ³¤Î5¥«¾ò¡×
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¼ºÇÔ¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤³Ø½¬Ë¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö·ÑÂ³¤Î5¥«¾ò¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê·×²è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖËèÆü2»þ´ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×¡ÖÊ¿Æü¤ÏÉ¬¤º¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¤ò1»þ´Ö¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤ÍßÄ¥¤Ã¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÍ¾Íµ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î·×²è¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¿½½¿Í¤â¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢2¥«·î¤Û¤É¤ÇÃæ¤À¤ë¤ß¤·¡¢3¥«·î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤³¤½¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥¼¥í¤ÎÆü¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËèÆü¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤ÆÅöÁ³¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤Ç¤â¡È¤Ç¤¤¿¡É¤ÈÇ§¤á¤ë¤·¤¯¤ß¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£1Æü5Ê¬¤Ç¤â¡¢1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢Ã±¸ì10¸Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇÄã³Ø½¬ÎÌ¤Î¡È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ï¡¢1Æü¥µ¥Ü¤ë¤È2Æü¡¢3Æü¡¢1½µ´Ö¡Ä¡Ä¤È¶õ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¼¥í¤ÎÆü¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÃÀÞ¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ëÎÌ¡£¤½¤ì¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ï¡ÈÀ¸³è¤Î°ìÉô¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¼ºÇÔ¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤Ê·×²èÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í½Äê³°¤Î»Ä¶È¤äµÞ¤ÊÍÑ»ö¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö5Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö1¥Ú¡¼¥¸¿Ê¤á¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÁ°¿Ê¤Ç¤¹¡£
´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÃÙ¤ì¤òµö¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢´°àú¤òµá¤á¤º¡ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À»ö¼Â¡É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼êÅö¤¿¤ê¤·¤À¤¤¤Ë¼ê¹¤¯ÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢TOEIC¤¬ÌÜÅª¤Ê¤éTOEICÂÐºö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡¢±Ñ¸¡¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é±Ñ¸¡ÂÐºö¤Ë¹Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¹Ê¤ë¡×¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢¥¢¥×¥ê¡Ä¡Ä¤È¼ê¤ò¹¤²¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÅØÎÏ¤Î³ä¤ËÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÀ®²Ì¤ò¾Ç¤Ã¤ÆºÃÀÞ¤¹¤ë¡×¿Í¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤ÇÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÉ¬¤º¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥·ÑÂ³¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö·ÑÂ³¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö1Ç¯Â³¤±¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ÑÂ³¤¬¡ÈÌÜÅª²½¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ç²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
·ÑÂ³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÃÊ¡£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤òÄê´üÅª¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±Ñ¸ì¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë
±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÆ¯¤¯¡¢³¤³°¤Ë½»¤à¡¢À¤³¦¤Î¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜ¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
»ä¼«¿È¡¢TOEIC¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸½ºß¤Î¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ï´ÊÃ±¤ÊÄ©Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¿Éü¤ò½Å¤Í¡¢Ã¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¶áÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡£¤½¤ì¤¬¡¢±Ñ¸ì¤òËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¥Þ¡¼¥¯¡ÊÂ¼ÌÚ¹¬»Ê¡Ë¡Ê¤à¤é¤¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á
Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³»þÂå¤Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹Ö»Õ¤Ë±Ñ¸ì¤ò½¬¤¦¤â¡¢¤í¤¯¤Ë²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤º¡¢TOEIC¤ÏËè²ó300ÅÀÂæ¡£¤·¤«¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î´ðËÜÊ¸Ë¡¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤È¤³¤í±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£TOEIC¤Î¥¹¥³¥¢¤â·àÅª¤Ë¿¤Ó¡¢¤½¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ³¤³°½ÐÄ¥¤ä³¤³°Ãóºß¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏÃ¦¥µ¥é¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜ±ÑÊ¸Ë¡¤äTOEICÂÐºö¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿±Ñ¸ì²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï6Ëü¿Í°Ê¾å¡£
----------
¡Ê±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á ¥Þ¡¼¥¯¡ÊÂ¼ÌÚ¹¬»Ê¡Ë¡Ë