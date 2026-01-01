RIZIN 師走の超強者祭り

格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」が12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催され、メインイベントのフェザー級（66キロ以下）タイトルマッチでは、挑戦者の朝倉未来（JAPAN TOP TEAM）が同級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に初回TKO負けを喫した。試合後には眼窩底骨折を負ったことを告白。ネット上では「レフェリーも止めるの難しそうだったな…」「止めるの遅すぎやろ」などとストップのタイミングに賛否の声があがっている。

グラウンドでバックを取られた朝倉は、顔面にパウンドを何度も被弾。レフェリーが試合を止め、初回2分54秒でTKO負けを喫した。しばらく立ち上がることができず、そのまま担架で搬送された。

試合を視聴していたX上のファンからは「レフェリー試合止めるの遅すぎやろ」「セコンドがタオル早く投げてやれよ」「セコンドがタオル投げるべきだった」「レフェリーストップ遅すぎだよ」といった声があがる一方、「レフェリーも止めるの難しそうだったな…」「早く止めたら止めたで『止めるのが早い』と言われる」「遅かったってのは結果論 それだけ判断難しいと思うわ」と擁護する声もあった。

朝倉は試合後に自身のインスタグラムを更新。「沢山の応援ありがとうございました 眼窩底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました やることやってきたので後悔はないです また頑張ります」と報告している。



（THE ANSWER編集部）