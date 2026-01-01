「買いすぎて破産」「絶対に欲しかった！」【しまむら】マニア爆買い！「高見えアウター」

本格的な冬が到来し、アウターを買い足そうと考えている人も多いのでは？ 今回は、@__saxxyaxxさんが「爆買い報告」している【しまむら】のアイテムのなかから、冬コーデでヘビロテできそうな高見えアウターをご紹介。フェイクファーのブルゾンやチェック柄の中綿ジャケットなど、トレンド感を備えたアイテムをピックアップします。

ゆったりシルエットのフェイクファーブルゾン

【しまむら】「HDK*ジッププルゾン」\3,839（税込）

@__saxxyaxxさんが「モモンガアウター」と紹介する、ゆるっと可愛いシルエットが特徴。フェイクファー素材で高見えが狙えて、大人カジュアルで活躍する予感。上品な素材感 & ブラウンカラーで、カジュアルにもきれいめにも着られそうです。ファスナーを上まで上げれば、首まで暖かく着られるかも。

チェック柄 × 中綿で冬ムード満点なコーデに

【しまむら】「MEG*ナカワタジャケット」\3,289（税込）

@__saxxyaxxさんが「絶対にこれだけは捕獲したくて」と、開店アタックでゲットしたという中綿ジャケット。ぷっくりとしたシルエットで暖かみがあり、チェック柄も新鮮でコーデのアクセントになる一着です。ジーンズと合わせてカジュアルに、フレアスカートでフェミニンになど、幅広い着こなしで活躍しそう。

