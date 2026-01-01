この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【1か月予報】1月前半は強い寒気が南下しやすい 日本海側の雪は平年並み」と題した動画を公開した。動画では、1月前半にかけて日本付近に強い寒気が南下しやすくなる見通しと、それに伴い日本海側では平年並みの降雪が予測されることを解説している。

松浦氏によると、1月前半は冬型の気圧配置が強まり、シベリアからの強い寒気が日本付近に流れ込みやすい状況になるという。この影響で、全国的に平年より気温が低い日が多くなり、厳しい寒さに見舞われる可能性があると指摘した。

また、日本海側の降雪量については、平年並みになるとの見通しを示した。特定の期間に集中的な降雪となる可能性も考えられるため、交通機関への影響や路面状況の悪化には注意が必要である。松浦氏は、寒さ対策として十分な防寒準備をするとともに、積雪地域では水道管の凍結などにも警戒するよう呼びかけている。

結論として、1月前半は全国的に厳しい寒さとなり、日本海側では平年並みの降雪が見込まれる。最新の気象情報をこまめに確認し、寒波への早めの備えが重要となるだろう。

