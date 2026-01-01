¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢£±¥«·î¤ÎµÙÍÜÀë¸À¡Ö61Ç¯°Ê¾å·ÝÇ½À¸³è¤·¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¡×¡¡ÍýÍ³¤âÀâÌÀ
²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬1Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1¥«·î´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡¢¡Ö¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£²ó¡¢61Ç¯°Ê¾å·ÝÇ½À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Þ¤ë°ì¥ö·î¤Î¤ªµÙ¤ß¤òÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éº£Æü¤Ï²¿¤·¤è¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦¡¢À¸³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢1¥ö·î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö1¥ö·î¸å¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖSNS¤Ê¤É¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¡2026Ç¯³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¡¢¡Öº£µÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢µÙ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£